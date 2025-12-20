Sud je kao otežavajuću okolnost cijenio raniju osuđivanost okrivljenog, kao i činjenicu da se radi o falsifikatu diplome fakultetskog nivoa, koja može omogućiti obavljanje odgovornih poslova u privatnom i javnom sektoru.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Preduzetnik iz Nikšića osuđen je na sedam mjeseci zatvora zbog falsifikovanja diplome Ekonomskog fakulteta u Subotici, potvrđeno je prvostepenom presudom Osnovnog suda u Podgorici, piše Portal Vijesti. Sud mu je, pored zatvorske kazne, izrekao i mjeru bezbjednosti oduzimanja falsifikovane diplome.

Riječ je o još jednoj u nizu presuda kojima se izriču zatvorske kazne za falsifikovanje visokoškolskih isprava, po prijavama Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI), prenosi Portal Vijesti.

Okrivljeni je tokom postupka najprije tvrdio da je bio redovni student Ekonomskog fakulteta od 2010. do 2015. godine, ali je kasnije, na glavnom pretresu, promijenio iskaz i priznao krivicu. Naveo je da je diplomu platio između 4.000 i 5.000 eura osobi koja je u međuvremenu preminula, zbog čega, kako je rekao, nije želio da otkriva identitet.

Zahtjev za nostrifikaciju diplome podnio je Ministarstvu prosvjete krajem 2022. godine, ali je odbijen u aprilu naredne godine, nakon što je provjerom utvrđeno da diploma nije vjerodostojna. U dokumentu je bilo navedeno da je završio osnovne akademske studije iz menadžmenta sa prosječnom ocjenom 8,43, a isprava je bila ovjerena u Opštini Nikšić.

Sud je kao otežavajuću okolnost cijenio raniju osuđivanost okrivljenog, kao i činjenicu da se radi o falsifikatu diplome fakultetskog nivoa, koja može omogućiti obavljanje odgovornih poslova u privatnom i javnom sektoru. Sud nije prihvatio predlog odbrane da kazna bude ublažena, uz obrazloženje da blaže sankcije ne bi ostvarile svrhu kažnjavanja i generalne prevencije, piše Portal Vijesti.

Iz Ministarstva prosvjete su za Vijesti saopštili da je od početka godine podnijeto ukupno 88 krivičnih prijava zbog sumnje u falsifikovanje obrazovnih isprava, od čega se sedam odnosi na diplome visokog obrazovanja, uglavnom iz inostranstva.

Vlada je u međuvremenu privremeno obustavila priznavanje diploma sa sedam visokoškolskih ustanova iz regiona, a formirana je i međuresorska radna grupa koja provjerava kvalifikacije zaposlenih u državnim i lokalnim institucijama.