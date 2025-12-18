Okrivljenom je pritvor produžen zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju.

Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore, odlučujući o predlogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 16. decembra 2025. godine za produženje pritvora protiv okrivljenog B.L.,donijelo je rješenje da se okrivljenom produži pritvor za još tri mjeseca, odnosno do 20. marta 2026, prenosi Dan.

Okrivljenom je pritvor produžen zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju.

"Okrivljeni B.L. se, prema navodima iz naredbe o sprovođenju istrage i spisima predmeta, osnovano sumnjiči da je 20. septembra, oko 4 časa ujutro u Podgorici, ispred stana oštećenog L.Ć., sa umišljajem pokušao da ga liši života. Nakon prethodnog sukoba u ugostiteljskom objektu, okrivljeni je došao na adresu stanovanja oštećenog, noseći sa sobom kuhinjski nož. Poslije kraće verbalne i fizičke rasprave ispred ulaznih vrata stana, nožem je zamahivao u pravcu grudi oštećenog i zadao mu ubodnu ranu u predjelu lijeve strane grudnog koša, u dijelu tijela u kojem se nalaze vitalni organi", navode u obrazloženju.

Pritvor je okrivljenom produžen, kako su naveli, zbog postojanja opasnosti od bjekstva, pri čemu je sud uzeo u obzir i činjenicu da je okrivljeni pokušao da napusti lice mjesta nakon događaja, ali je u tome spriječen od strane policijskih službenika.

"Okrivljenom B. L. pritvor je prvobitno određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici od 21. septembra, a produžen rješenjem Krivičnog vijeća tog suda od 17. oktobra ove godine. Po ovom rješenju Vrhovnog suda Crne Gore, pritvor može trajati do 20. marta 2026. godine", navodi se u saopštenju, prenosi Dan.