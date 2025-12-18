Prema pisanju Cetinsjog lista u udesu, koji se dogodio u mjestu Župa Dobrska, su učestvovala dva vozila.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Večeras se na putu Podgorica - Cetinje dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su dvije osobe teže povrijeđene.

Iz OKC-a su potvrdili da u udesu ima povrijeđenih osoba, ali o stepenu povreda nijesu mogli dati informaciju.

Vozilom marke Golf upravljao je D.R. (29) sa Cetinja, dok je Podgoričanin B.V. (41) upravljao vozilom Audi, prenosi Cetinjski list.

Na automobilima je pričinjena poprilična matrijalna šteta.