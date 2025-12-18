U primarnom fokusu rada službenika Uprave policije je borba protiv ilegalnih migracija i trgovine ljudima, kroz sve oblike eksploatacije - prinudni rad, prosjačenje, radna eksploatacija, seksualna eksploatacija, vršenje kriminalnih djelatnosti.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

U primarnom fokusu rada službenika Uprave policije je borba protiv ilegalnih migracija i trgovine ljudima, kroz sve oblike eksploatacije - prinudni rad, prosjačenje, radna eksploatacija, seksualna eksploatacija (prostitucija), vršenje kriminalnih djelatnosti i sklapanje nedozvoljenog braka.

Shodno tome, policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“, Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje su, u saradnji sa službenicima Odsjeka za suzbijanje krivičnih djela trgovine ljudima, krijumčarenja ljudi i ilegalnih migracija, u okviru kontinuirane borbe protiv najtežih oblika kriminaliteta, a posebno krivičnih djela kojima se ugrožavaju prava i bezbjednost djece, uhapsili lice osumnjičeno za trgovinu ljudima.

Naime, za krivično djelo trgovina ljudima sumnjiči se M.S. i on je to djelo izvršio na način što je, zloupotrebom odnosa povjerenja i zavisnosti, u određenom vremenskom periodu eksploatisao svoju maloljetnu ćerku u ciju prinudnog rada i prosjačenja, primoravajući je kasnije da mu preda sav dobijeni novac.

M.S. je po nalogu tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo trgovina ljudima i on će tužiocu, uz krivičnu prijavu biti priveden u zakonskom roku.

Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ nastavljaju sa intenzivnim aktivnostima iz svoje nadležnosti u cilju suzbijanja svih oblika kriminaliteta s akcentom na krivična djela koja su izvršena na štetu djece kao najranjivije kategorije društva.

Ističemo da su tokom 11 mjeseci ove godine službenici Uprave policije identifikovali 28 lica koja su izvršila 28 krivičnih djela trgovina ljudima na štetu ukupno 42 lica, od kojih 31 maloljetno.