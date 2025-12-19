Prijedlog će biti upućen Skupštini Crne Gore, odnosno Odboru za bezbjednost, radi davanja mišljenja, nakon čega će Vlada donijeti konačnu odluku o izboru Šćepanovića.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Vlada Crne Gore prihvatila je danas prijedlog da Lazar Šćepanović bude izabran za direktora Uprave policije u punom mandatu, saznaju Vijesti.

Prijedlog će biti upućen Skupštini Crne Gore, odnosno Odboru za bezbjednost, radi davanja mišljenja, nakon čega će Vlada donijeti konačnu odluku o izboru Šćepanovića.

Iz Vlade je 16. decembra saopšteno da je dan ranije, na elektronskoj sjednici, Šćepanović izabran za vršioca dužnosti direktora Uprave policije u još jednom mandatu, na prijedlog ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića.

Prema Zakonu o unutrašnjim poslovima, policijom rukovodi direktor koji za svoj rad odgovara ministru unutrašnjih poslova i Vladi. Direktora, na osnovu javnog konkursa, postavlja Vlada na prijedlog ministra, a prije toga je obavezna da prijedlog dostavi Skupštini radi pribavljanja mišljenja.

Zakonom je propisano da za direktora Policije može biti imenovana osoba koja, pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa državnih službenika, ima najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima sa VII1 nivoom kvalifikacije obrazovanja, od čega najmanje pet godina na rukovodećim pozicijama u Policiji, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu odbrane ili Agenciji za nacionalnu bezbjednost, odnosno pet godina na sudijskoj ili tužilačkoj funkciji.

Takođe, direktor Policije ne može biti član političke partije niti politički djelovati u trenutku kandidovanja, kao ni pet godina prije podnošenja kandidature.

Mandat direktora Uprave policije traje pet godina.