Golubović je uhapšen 9. maja, a kontrola optužnice protiv njega i navodne kriminalne organizacije zakazana je za 26. decembar pred Višim sudom u Podgorici.

Izvor: Kurir/Printsceen

Bivši službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost i operativac crnogorske policije Duško Golubović više puta je saslušavan u Specijalnom državnom tužilaštvu u okviru istrage protiv njega i više osoba osumnjičenih za krijumčarenje cigareta tokom 2020. i 2021. godine, stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca.

Tokom prvih saslušanja Golubović je u potpunosti negirao navode iz krivične prijave, tvrdeći da nema nikakve veze s kriminalnim aktivnostima koje mu se stavljaju na teret. SDT ga, zajedno s vlasnikom Auto-centra „Rokšped“ Sanderom Stanajem, tereti da je bio organizator kriminalne organizacije, čiji su navodni pripadnici više crnogorskih i stranih državljana.

Na saslušanju 10. juna, prema tužilačkim spisima, Golubović je izjavio da nije član niti organizator bilo kakve kriminalne grupe, kao i da većinu osoba pomenutih u predmetu ne poznaje. Naveo je da poznaje jedino Stanaja, za kojeg je znao da se godinama bavio legalnim uvozom cigareta u Crnu Goru.

Isprva je tvrdio da nikada nije posjedovao kriptovani telefon niti koristio zaštićene aplikacije, navodeći da je tehnički nepismen i da mu telefon služi isključivo za osnovnu komunikaciju. Takođe je osporavao način na koji je identifikovan kao korisnik jednog PIN-a na SKY aplikaciji, ističući da se identifikacija zasniva na posrednim okolnostima. Međutim, mjesec dana kasnije, na drugom saslušanju, priznao je da je posjedovao kriptovani telefon, za koji je naveo da mu ga je dao Sander Stanaj.

Govoreći o optužbama za krijumčarenje cigareta, Golubović je kazao da je, kao dugogodišnji državni službenik, uvjeren da je nemoguće iznijeti neocarinjenu robu preko carinske linije, te da nijedan kamion bez kompletne dokumentacije ne može napustiti Luku Bar. Negirao je bilo kakvu povezanost s trgovinom cigaretama, kako prenosi Dan.

Na saslušanju 18. jula ponovo se izjašnjavao o optužbama za stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje, odbacujući tvrdnje tužilaštva da je, zajedno sa Stanajem, bio organizator grupe. Naveo je da Stanaja poznaje više od 20 godina, ali da nikada nije imao autoritet ili kontrolu nad osobama označenim kao pripadnici kriminalne organizacije.

Prema njegovim navodima, nakon promjene vlasti 2020. godine, Stanaj ga je zamolio da ga poveže sa Đorđijem Đokom Pavićevićem, vlasnikom firme „Plejmejker“ i KK „Mornar“, koji je ranije hapšen zbog sumnje na šverc cigareta. Golubović tvrdi da nije imao nikakvu operativnu ulogu, već da je eventualno prenosio poruke između Stanaja i Pavićevića.

Naveo je i da mu je Pavićević, zbog „dobrog posla“, u više navrata dao ukupno oko 50.000 eura, u pojedinačnim iznosima od 2.000 do 10.000 eura, uz objašnjenje da je novac „za djecu“ i kao znak zahvalnosti.

Golubović je rekao da je kriptovani telefon koristio kratko, tri do četiri mjeseca, te da komunikacija nije bila intenzivna. Naveo je da su na uređaju već bila ukucana tri koda, među kojima i onaj koji je, kako tvrdi, pripadao Pavićeviću.