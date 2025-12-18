Obustava posjeta biće, kažu, na snazi do poboljšanja epidemiološke situacije, o čemu će javnost blagovremeno informisati.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Na osnovu preporuka Odjeljenja za bolničku epidemiologiju Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), a u cilju zaštite zdravlja pacijenata, zaposlenih i posjetilaca, od sjutra, 19. decembra, obustavljaju se posjete pacijentima na bolničkom liječenju, saopšteno je iz KCCG, prenosi CdM.

“Informacije o zdravstvenom stanju pacijenata članovi uže porodice (supružnik/ca, roditelji, staratelji ili djeca) mogu dobiti na matičnom odjeljenju putem telefona svakog dana u periodu od 14.00 do 15.00 časova. Potrebne i dozvoljene stvari za pacijente koji su na bolničkom liječenju u svim organizacionim jedinicama KCCG, rodbina može dostavljati svakog dana u periodu od 12.00 do 14.00 časova na info pultu glavne zgrade, Instituta za bolesti djece, Instituta za onkologiju, kao i klinika za psihijatriju, dermatovenerologiju i infektivne bolesti. Osoblje će preuzeti stvari predavati pacijentima istog dana u periodu od 14.00 do 16.00 časova”, navodi se u saopštenju, piše CdM.

Iz KCCG naglašavaju da se prema aktuelnim epidemiološkim podacima Instituta za javno zdravlje Crne Gore (IJZCG) i Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), očekuje raniji početak sezone gripa i drugih respiratornih infekcija, uz povećan rizik od težih kliničkih oblika bolesti, naročito kod hospitalizovanih pacijenata.

Obustava posjeta biće, kažu, na snazi do poboljšanja epidemiološke situacije, o čemu će javnost blagovremeno informisati.

“Molimo građane za razumijevanje i saradnju, kao i da se pridržavaju preporučenih mjera prevencije u cilju smanjenja obolijevanja od gripa”, zaključuju iz KCCG.