Izvor: MONDO/ Mirela Ljumić

Forenzičko-sudsko odjeljenje Specijalne psihijatrijske bolnice Dobrota suočava se sa ozbiljnim i dugotrajnim sistemskim problemima, pokazuje izvještaj Nacionalnog preventivnog mehanizma za prevenciju torture (NPM), piše CdM. Među ključnim problemima su drastična prenatrpanost, miješanje visoko rizičnih forenzičkih pacijenata sa drugim psihijatrijskim bolesnicima, loši materijalni uslovi i nedovoljno razvijen terapijski nadzor.

Odjeljenje raspolaže sa svega 21 krevetom, namijenjenim isključivo muškim pacijentima, dok je u vrijeme kontrole u sistemu forenzičkog liječenja bilo čak 141 pacijent. Zbog nedostatka kapaciteta, dio njih se raspoređuje na druga odjeljenja bolnice ili se privremeno šalje na takozvane adaptacione vikende, prenosi CdM.

NPM upozorava da se adaptacioni vikendi, iako zamišljeni kao rehabilitaciona mjera, u praksi koriste i za rasterećenje kapaciteta, nerijetko bez prethodne saglasnosti nadležnog suda, što nosi dodatne bezbjednosne rizike.

Posebno zabrinjava podatak da se na forenzičko odjeljenje za odrasle upućuju i maloljetnici sa izrečenim sudskim mjerama, što je u suprotnosti sa međunarodnim konvencijama i preporukama Evropskog komiteta za prevenciju torture.

Izvještaj ukazuje i na loše materijalne uslove – oštećene zidove i plafone, vlagu i nedostatak osnovne opreme, dok se liječenje u najvećoj mjeri zasniva na farmakoterapiji, uz ograničen broj psihosocijalnih i radno-okupacionih aktivnosti. Evidentirani su i propusti u praćenju pacijenata na određenim terapijama, što može imati ozbiljne zdravstvene posljedice.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore upozorava da su problemi u bolnici Dobrota sistemski i višegodišnji, te da zahtijevaju hitno rješavanje. Među preporukama su jačanje kapaciteta psihijatrijske klinike KCCG, otvaranje odjeljenja za dječiju i adolescentnu psihijatriju i obezbjeđivanje stabilnog finansiranja osnovnih potreba bolnice, piše CdM.