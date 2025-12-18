Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović rekao je da je Glavnom gradu bilo kakvo izmještanje postrojenja za prečišćavanje za otpadne vode iz Botuna neprihvatljivo i nemoguće.

Izvor: Glavni grad Podgorica, M. Vujisić

Gradonačelnik je u "Bojama jutra" TV Vijesti i rekao da, prema njegovim informacijama, ne postoji mogućnost da se produži rok za početak gradnje kolektora nakon 31. decembra.



"Pregovori su nešto čemu uvijek treba dati šansu, ako nam je želja da riješimo problem, a ne da fingiramo pregovore", kazao je.

Rekao je da je Glavni grad "satjeran uz zid" i da ne može djelovati u pravcu izmjene lokacije.

Osvrnuo se i na nedavni lokalni referendum u Zeti, na kojem su se građani izjasnili da nisu za gradnju postrojenja u Botunu.

"Nalazimo se u modu slavljenja poraza. Imali ste referendum u Zeti i slavlje. Čekajte, šta slavimo? Slavimo to što se neće graditi postrojenje koje će prečišćavati otpadne vode, koje će pomoći Zeti, Podgorici, Crnoj Gori. Slavimo to što se neće sanirati bazeni crvenog mulja, što će Podgorica bankrotirati..."

Ponovio je da to postrojenje nije zagađivač.

Mještani su juče podvukli da odbijaju ponudu Vlade i poručili da se postrojenje neće graditi na teritoriji Botuna.

"Ne moraju ti ljudi vjerovati meni ni nikome, dovoljno je da obiđemo postrojenja u Evropi, Njemačkoj i da se uvjerimo da li je to ista tehnologija i da li daje rezultate", rekao je Mujović.

Rekao je da se Vlada jasno izjasnila i da mu je dala podršku u "najtežim, odsudnim vremenima". "Niko nije dobio ovakve garancije kao mještani Botuna".

"Sve to što je Vlada definisala kao preporuke za Glavni grad, spremni smo da odluke Skupštine Glavnog grada pretočimo u realnost i obaveze".

Pozvao je političke subjekte, "odnosno politički subjekt koji je protiv gradnje kolektora", da djeluju u Skupštini Crne Gore na izmjene Zakona o zaštite životne sredine, da se "zakonom obavežemo na sve ono što postoji u zaključcima Vlade".

On je predložio da se, pored ostalog, tim izmjenama zakona "definiše odštetni zahtjev ako se bilo kome ugrožava životna sredina".

"Taj ko ugrožava, opština, bilo ko, taj subjekt, treba da plati. Spreman sam, jasno poručujem, pozivam gospodina Kneževića, neka podnese amandman za izmjenu zakona, a ja znam da će lista partija koju sam predvodio u Podgorici to podržati, smatram i ostale članice vladajuće većine. Mislim da moramo dati sa tog aspekta puni doprinos i dati garancije ljudima čije povjerenje je narušeno, sve je to apsolutno opravdano".

Ocijenio je da Evropska unija "nikad snažnije" nije stala uz neki projekat i podržala ga. "A znate koliko je EU stroga kad su u pitanju ekološki standardi, vladavina prava, odnosno ugroženost ljudskih prava. Siguran sam da nas ne bi podržavali, da na bilo koji način derogiramo bilo koga".

Upitan za eventualno uključenje Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije, Mujović je rekao da je pristalica da "svi rade i da svako podnese svoje parče odgovornosti."

Kazao je da Komunalna inspekcija, koja je više puta naložila Botunjanima da uklone šatore postavljene na lokaciji predviđenoj za gradnju postrojenja, mora poštovati zakon i da je jasno propisano šta ta služba treba da radi.

"Sve moguće aktivnosti Komunalne policije ili Uprave policije moraju biti strogo profesionalne, strogo u skladu sa zakonom i da se poštuje integritet svakog građanina - kako nas koji smo za izgradnju tog postrojenja, tako i onih koji protestuju".

Iz Glavnog grada više puta su pojašnjavali da se može desiti da Podgorica plati i do 100 miliona kazni ukoliko gradnja ne počne do kraja ove godine.

Na pitanje o tome da li je spreman da podnese ostavku ako gradnja kolektora ne počne do 31. decembra, podsjetio je da je rekao da je kolektor "najvažnije postrojenje" i da, u slučaju da ne počne gradnja i da Podgorica bude u obavezi da plati penale i odštetu, i da budžet za 2026. godinu bude desetkovan, da umjesto 160 miliona, na koliko je projektovan, ima na raspolaganju 10, 20 miliona ili ni toliko, da apsolutno nije spreman da nastavi da obavlja sadašnju funkciju.

"Ako nemamo ta sredstva, apsolutno", kazao je Mujović.

Gradonačelnik Podgorice smatra da je gradska vlast u proteklih godinu vrlo dobro funkcionisala i kaže da je zadovoljan svim partijama i njihovim doprinosom.

"Isti taj DNP, jedna je priča Milan Knežević i to što on protežira, a druga su priča odbornici koji su dali puni doprinos i bili od izuzetne pomoći u realizaciji projekata našeg grada."

Upitan da li Knežević ima uopšte realnu podršku na državnom i lokalnom nivou, ili je riječ o pritisku bez stvarne snage, Mujović kaže da o tome ne razmišlja.

"Kakva je njegova politička strategija, fingiranje, realnost... Znam samo da politički subjekt kojem pripadam ima jasno razrađene scenarije i znamo šta nam je činiti u svakoj od potencijalnih opcija", poručio je.