On je to kazao govoreći o planiranoj gradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, čemu se protive mještani Zete.

Izvor: Vlada Crne Gore

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović je, govoreći na svečanoj sjednici povodom 19. decembra – Dana oslobođenja Podgorice, zamolio mještane Zete da "razmisle i shvate da smo jedno isto, da im ne želimo zlo i da je svaki atak na njih napad na nas same".

On je to kazao govoreći o planiranoj gradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, čemu se protive mještani Zete.

Mujović je, prije svog govora, pozdravljen gromoglasnim aplauzom. On je poručio da ne postoji ništa ljepše i uzvišenije od slobode.

„Ponosan sam da je Podgorica moj grad. Ponosan sam i ponosno ističem da je Podgorica iznjedrila dobre i čestite ljude... Bruka je biti uz tiranina, ići ruku uz ruku pod njih... Prkos, bunt i stav nemirenja sa zlom plaćaju se ljudskim životima. Fašizam je bio ozbiljan problem. Uspjesi na bojnom polju i strah na porobljenim zemljama kreirali su atmosferu straha da je svaki pokušaj otpora toj narastućoj plimi zla osuđen na propast. Ovaj mali 'grm' dao je ljude od beskrajne odvažnost i hrabrosti“, kazao je Mujović, dodajući da nema grada „koji je toliko puta bombardovan kao što je to naša Podgorica“.

Zahvalio se bivšim gradonačelnicima glavnog grada na stvaranju preduslova da „nama danas bude bolje“. Otkrio je da mu je godinu dana na gradonačelničkoj funkciji „predstavljalo veliki izazov“.

Mujović je kazao da Podgorica traži „ulaganje cijelog sebe svakog novog dana“.

„Podgorica zahtijeva puno i u prethodnih godinu dana radilo se puno. Renovirali smo i dobili novih 70 kilometara puteva i bulevara. Započeli smo Bulevar Vojislavljevića, sagradili smo novi park pored Osnovne škole 'Oktoih', vratili smo kulturnu manifestaciju skokova sa Morače. Znamo da ostaje problem saobraćajnih gužvi..., ali borićemo se. Ostaje nam i problem postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Molim naše prijatelje, komšije i braću iz Zete da razmisle i shvate da smo jedno isto. Da im ne želimo zlo i da je svaki atak na njih napad na nas same“, istakao je.

Zahvalio se predsjednici Skupštine Glavnog grada Jeleni Borovinić Bojović, njegovim zamjenicima – Nađi Ljiljanić i Borisu Spaleviću, sekretarima i odbornicima, dodajući da su bili snažan tim, te da želi da ostanu na okupu.

Kazao je da ga je Vlada Crne Gore bezrezervno podržavala.