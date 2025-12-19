Ova donacija predstavlja značajan doprinos modernizaciji zdravstvene infrastrukture i još jedan primjer uspješne saradnje privatnog sektora i javnih institucija u interesu građana Crne Gore.

Kompanija Voli donirala je 300.000 eura za proširenje Urgentnog centra KCCG, sa ciljem unapređenja uslova liječenja i boravka pacijenata, kao i njihovih porodica, saopštio je Dan.

Predsjednik kompanije Voli, Dragan Bokan, istakao je:

„Kompanija Voli osnovana je prije tri decenije, a danas je jedna od najvećih i najorganizovanijih kompanija u Crnoj Gori – sistem koji se iz godine u godinu razvija i unapređuje. Apsolutni smo lider u oblasti trgovine, najveći proizvođač mesa u Crnoj Gori, najveći poljoprivredni proizvođač, kao i ekskluzivni zastupnik jednog od globalnih lidera automobilske industrije, kompanije BMW. Takođe, sa ponosom mogu reći da je Voli jedna od društveno najodgovornijih kompanija u Crnoj Gori.

Klinički centar Crne Gore je centralna zdravstvena ustanova koja pruža zdravstvene usluge svim građanima naše države. Imajući u vidu da su Voli marketi prisutni u svim krajevima Crne Gore, smatrali smo da je ovo pravi i adekvatan način da damo doprinos unapređenju zdravstvenog sistema i time pokažemo brigu i odgovornost prema cijeloj društvenoj zajednici i da se na simboličan i trajan način zahvalimo svim našim potrošačima.

U dobroj komunikaciji i saradnji sa menadžmentom Kliničkog centra Crne Gore, a posebno sa direktorom dr Radovićem, donijeli smo odluku da u ovoj jubilarnoj godini donaciju u iznosu od 300.000 eura usmjerimo upravo u KCCG, instituciju od ključnog značaja za sve građane Crne Gore, prenosi Dan.

Ovom prilikom želim da se iskreno zahvalim svim zaposlenima kompanije Voli, kompletnom menadžmentu, kao i našem najznačajnijem partneru i suvlasniku – Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD), koja je od samog početka podržala ovu inicijativu i dala puni doprinos da se ovako značajna investicija uspješno realizuje.

Poštovani ministre, gradonačelniče i direktore KCCG, sa zadovoljstvom vam predajem ovaj objekat na korišćenje, sa iskrenom željom da što manji broj ljudi dolazi, a da što veći broj njih iz Kliničkog centra izlazi zadovoljan i zdraviji."

Tim povodom, ministar zdravlja u Vladi Crne Gore, dr Vojislav Šimun, izjavio je:

„Proširenjem kapaciteta Urgentnog centra značajno unapređujemo uslove za prijem i zbrinjavanje pacijenata, ali i uslove rada zdravstvenog osoblja. Nova čekaonica, površine 115 kvadratnih metara, omogućava boravak do 30 pacijenata, uz jasno definisane punktove za medicinsko osoblje i službu obezbjeđenja. Prostor je opremljen sa tri toaleta, uključujući i toalet prilagođen osobama sa invaliditetom, piše Dan.

Poseban značaj ima i novi ulaz u Urgentni centar, sa dodatnom rampom za osobe sa invaliditetom, koja ujedno omogućava lakši i brži prijem većeg broja ležećih pacijenata u vanrednim situacijama. Ovaj projekat realizovan je zahvaljujući donatorskim sredstvima kompanije Voli, uz projektnu podršku Arhitektonskog ateljea iz Podgorice, izvođenje radova od strane građevinskog preduzeća „Mićoni", kao i stručni nadzor koji je sprovodila Služba za održavanje Kliničkog centra Crne Gore."

Gradonačelnik Podgorice, prof. dr Saša Mujović, ovom prilikom kazao je:

„Klinički centar Crne Gore je perjanica zdravstvenog sistema i krovna institucija medicine u našoj državi. Ovo je, po mom mišljenju, najbolja potvrda koliko možemo postići kada djelujemo zajedno i kada smo ujedinjeni oko ciljeva oko kojih nema dileme. Unapređenje zdravstvenog sistema je upravo takav cilj. Posebno raduje podrška uspješnih privrednika koji prepoznaju značaj društvene odgovornosti i koji dio svog uspjeha vraćaju zajednici, potvrđujući da su istinski dio ovog društva i da žele njegov dugoročni prosperitet."

„Veliko mi je zadovoljstvo što, uoči Dana Kliničkog centra Crne Gore, koji se obilježava 19. decembra, danas otvaramo proširenje Urgentnog centra. U Urgentnom centru se na mjesečnom nivou zbrine oko 6.000 pacijenata, što govori o obimu i težini posla koji se do sada obavljao u znatno manjim prostornim kapacitetima, naglasio je direktor KCCG, dr mr sc. Aleksandar Radović.

Od ovog proširenja očekujemo značajno unapređenje kvaliteta zdravstvene usluge, ali i bolje, bezbjednije i humanije uslove rada za naše zaposlene, koje s pravom smatramo herojima zdravstvenog sistema.

Želim da uputim posebnu zahvalnost kompaniji Voli. Nakon što smo definisali projekat i idejno rješenje proširenja Urgentnog centra, kompanija Voli je prepoznala značaj ovog projekta i donirala 300.000 eura za njegovu realizaciju.

Takođe, zahvaljujem Arhitektonskom ateljeu Podgorica na donaciji projekta. Objekat je pažljivo uklopljen u postojeći arhitektonski ambijent Kliničkog centra. Posebno smo vodili računa da se ne naruši izgled i vrijednost postojećeg kompleksa, i zato im dugujemo veliku zahvalnost na trudu, profesionalizmu i posvećenosti."