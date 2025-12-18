Sjutra ujutro oblačno, više sunca u popodnevnim časovima.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Crnoj Gori sjutra će tokom prijepodneva preovladavati umjereno do potpuno oblačno vrijeme, uglavnom bez padavina, dok se u drugom dijelu dana očekuju sunčani intervali i postepeno razvedravanje. Na sjeveru zemlje, po kotlinama, u jutarnjim satima biće magle.

Iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju saopšteno je da će vjetar biti slab do umjeren, promjenljivog pravca.

Jutarnje temperature kretaće se od minus dva do 12 stepeni, a najviša dnevna od pet do 17 stepeni Celzijusa.