Kaže da je situacija sa sadašnjim kolektorom ekološki problem koji prevazilazi teritoriju Podgorice i Zete. “Situacija je alarmantna i svaki dan je praktično rizičan od izbijanja neke veće ekološke katastrofe koja nas može zadesiti”.

Izvor: Vlada Crne Gore/ S. Matić

Predsjednica Skupštine Glavnog grada Jelena Borovinić Bojović kazala je da izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda mora da se desi u svim gradovima.

Ona je, u “Bojama jutra” TV Vijesti, na pitanje da odgovori da li podržava konkretno gradnju postrojenja u Botunu, čemu se protive mještani Zete, ponovila: “U svim gradovima”.

Borovinić Bojović je kazala da je gradnja postrojenja naslijeđeni problem, koji je sad “eskalirao zbog toga što smo limitirani vremenski”, ali i da, s druge strane, s mještanima Zete decenijama nije na pravi način vođen dijalog, a nedostatak komunikacije rezultira nerazumijevanjem.

Smatra da je Vladina platforma, kojom je između ostalog predviđena sanacija bazena crvenog mulja, a koji je “nanio ogromnu štetu Zeti”, dobar osnov za počinjanje razgovora, jer postoje tačke koje su važne i za Zetu i za Podgoricu.

“Ukoliko ima volje, biće i vremena, bez obzira što smo limitirani. Mislim da razgovore treba nastaviti”, kazala je Borovinić Bojović, dodavši da je volja “potrebna s obje strane”.

“Nisam neko ko se rukovodi rješenjima koja su radikalna ili koja uključuju primjenu sile. Razgovor mora da se desi ido kraja ću vjerovati u kompromis i dogovor”.

Upitana da li je postrojenje u Botunu dobar projekat i da li podržava njegovu izgradnju, kazala je da primarno vodi računa o zdravlju i da se ne rukovodi ničim drugim.

Rekla je i da je veliki broj postrojenja vidjela uživo u gradovima po Evropi, te da je sigurna da u Evropi, niti bilo gdje drugo, ne bi radili ništa što je protivno zdravlju i interesima građana.

“Bez obzira na sve pritiske koje svih ovih dana i jedni i drugi trpe, mislim da je racionalni pristup i razgovor jedino rješenje. Razgovore treba nastaviti tamo gdje su započeti, na osnovu Vladine platforme”, ponovila je.

Ukazala je i da naziv samog postrojenja kaže da se ne radi o nečemu što će umnožavati ekološke probleme, već ih rješavati.

“Meni su građani Zete dragi, treba ih razumjeti i shvatiti njihove probleme s jedne strane, ali s druge strane, ja sam se uvijek rukovodila najboljim rješenjima koja vode do najboljeg očuvanja zdravlja, što je suština priče”, poručila je.