Kaže da je situacija sa sadašnjim kolektorom ekološki problem koji prevazilazi teritoriju Podgorice i Zete. “Situacija je alarmantna i svaki dan je praktično rizičan od izbijanja neke veće ekološke katastrofe koja nas može zadesiti”.
Predsjednica Skupštine Glavnog grada Jelena Borovinić Bojović kazala je da izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda mora da se desi u svim gradovima.
Ona je, u “Bojama jutra” TV Vijesti, na pitanje da odgovori da li podržava konkretno gradnju postrojenja u Botunu, čemu se protive mještani Zete, ponovila: “U svim gradovima”.
Borovinić Bojović je kazala da je gradnja postrojenja naslijeđeni problem, koji je sad “eskalirao zbog toga što smo limitirani vremenski”, ali i da, s druge strane, s mještanima Zete decenijama nije na pravi način vođen dijalog, a nedostatak komunikacije rezultira nerazumijevanjem.
Smatra da je Vladina platforma, kojom je između ostalog predviđena sanacija bazena crvenog mulja, a koji je “nanio ogromnu štetu Zeti”, dobar osnov za počinjanje razgovora, jer postoje tačke koje su važne i za Zetu i za Podgoricu.
“Ukoliko ima volje, biće i vremena, bez obzira što smo limitirani. Mislim da razgovore treba nastaviti”, kazala je Borovinić Bojović, dodavši da je volja “potrebna s obje strane”.
“Nisam neko ko se rukovodi rješenjima koja su radikalna ili koja uključuju primjenu sile. Razgovor mora da se desi ido kraja ću vjerovati u kompromis i dogovor”.
Upitana da li je postrojenje u Botunu dobar projekat i da li podržava njegovu izgradnju, kazala je da primarno vodi računa o zdravlju i da se ne rukovodi ničim drugim.
Rekla je i da je veliki broj postrojenja vidjela uživo u gradovima po Evropi, te da je sigurna da u Evropi, niti bilo gdje drugo, ne bi radili ništa što je protivno zdravlju i interesima građana.
“Bez obzira na sve pritiske koje svih ovih dana i jedni i drugi trpe, mislim da je racionalni pristup i razgovor jedino rješenje. Razgovore treba nastaviti tamo gdje su započeti, na osnovu Vladine platforme”, ponovila je.
Ukazala je i da naziv samog postrojenja kaže da se ne radi o nečemu što će umnožavati ekološke probleme, već ih rješavati.
“Meni su građani Zete dragi, treba ih razumjeti i shvatiti njihove probleme s jedne strane, ali s druge strane, ja sam se uvijek rukovodila najboljim rješenjima koja vode do najboljeg očuvanja zdravlja, što je suština priče”, poručila je.