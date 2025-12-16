Istragom SDT-a obuhvaćeni su i Dražen Vukadinović, Dušan Vukadinović, Branko Čelić i Vanja Žižić, protiv kojih je Specijalno policijsko odjeljenje (SPO) podnijelo krivične prijavu zbog stvaranja kriminalne organizacije i šverca cigareta.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Nikšićani Nikola Popović, Goran Orbović i Darko Purović uhapšeni su jutros po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, koje im na teret stavlja krivično djelo - stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo krijumčarenje.

Istragom SDT-a obuhvaćeni su i Dražen Vukadinović, Dušan Vukadinović, Branko Čelić i Vanja Žižić, protiv kojih je Specijalno policijsko odjeljenje (SPO) podnijelo krivične prijavu zbog stvaranja kriminalne organizacije i šverca cigareta.

Osumnjičeni Vukadinovići, Čelić i Žižić su u pritvoru u drugim krivičnim postupcima ili se nalaze u bjekstvu.

U okviru ove istrage, službenici SPO pretresli su nekoliko kuća i objekata osumnjičenih u Nikšiću, radi prikupljanja dokaza o krivičnim djelima i predmeta od značaja za postupak.

"Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odjeljenje je lišilo slobode N.P., G.O. i D.P., i protiv njih, ali i protiv D.V., B.Č., D.V. i V.Ž., koji su u pritvoru u drugim krivičnim postupcima ili u bjekstvu, podnijelo krivičnu prijavu zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo krijumčarenje", piše u saopštenju SDT-a.

Od februara 2024. godine, SDT je pokrenulo nekoliko istraga i podiglo više optužnica (neke su u međuvermenu objedinjene i potvrđene pred Višim sudom u Podgorici) protiv kriminalnih organizacija širom Crne Gore, za koje se vjeruje da su se u dužem vremenskom periodu bavile švercom cigareta.

SDT procjenjuje da su kriminalne grupe dugogodišnjim švercom cigareta oštetile budžet države za desetine miliona eura.

Osim krivičnih postupaka, SDT je uporedo pokrenulo i brojne finansijske istrage i privremeno blokiralo ogromnu imovinu okrivljenih.