Slobodan Kašćelan danas je u podgoričkom Višem sudu negirao da je sa Radojem Zvicerom i Vasom Ulićem organizovao kriminalnu organizaciju koja se bavila prekomorskim švercom većih količina kokaina. Krivicu su negirali i optuženi Nikola Ulić, Veselin Pavličić kao i Viktor Drešaj. Svi su osporili navode optužnice i posebno problematizovali dokaze koji se odnose na SKY i Anom komunikacije, piše Pobjeda.

Kašćelan je nakon šture odbrane kazao da ostaje pri navodima iz istrage gdje je kazao da nema više živaca da sluša za šta je sve optužen obzirom da se protiv njega vodi sedam krivičnih postupaka.

“Ne priznajem krivicu, nemam ja nikakve veze sa ovim, nemam od čega da se branim, ali iznijeću odbranu, navodeći da će odgovarati na svačija pitanja. Nisam koristio taj telefon, niti je on moj. Taj kriptovani telefon koji se pominje u optužnici nije moj. Ko zna ko ga je koristio i ko ga koristi. Nemam više šta da kažem”, kazao je.

Ostao je pri izjavi datoj kod tužioca kada ga je sutkinja Nada Rabenović pitala koga od optuženih poznaje.

„Koga poznajem – poznajem. koga ne poznajem – ne poznajem, kazao je Kašćelan dodavši da ne poznaje Vasa Ulića, dok Zvicera poznaje iz Kotora te da ga nije vidio od kada je u bjekstvu.

On je potvrdio da je u istrazi kazao da Zvicera zna iz naselja, ali da nikada nijesu bili u zajedničkim poslovima.

Pred tužiocem je kazao i da se kod njega nikada nijesu održavali sastanci, niti je kod njega dolazio Vaso Ulić.

” Nikada se nijesam sa Zvicerom dogovarao oko šverca kokaina. Nisam učestvovao u kupovini broda ili ribarice za potrebe šverca kokaina. Nemam veze ni sa jednom porukom koja mi se pripisuje ” kazao je Kašćelan u istrazi.

Odgovarajući na pitanje tužiteljke Sanje Jovićević on je kazao da mu nisu poznati određeni PIN-ovi u SKY komunikacijama pojašnjavajući da je to nemoguće obzirom da nikada nije koristio kriptovani telefom.

” Gluposti pitate ” prokomentarisao je Kašćelan nakon čega je dobio opomenu od suda.

Kazao je da mu nadimci „Renc“ i „Okac“, koji se pominju u SKY komunikacijama, nijesu poznati i da nikada nikome od optuženih nije predavao novac.

Optuženi, Nikola Ulić, takođe je pred sudom kazao da nije kriv.

“Iznijeću odbranu i neću odgovarati na pitanja SDT-a i suda, ali hoću na pitanja branilaca i optuženih”, kazao je Ulić.

Dodao je da mu maternji jezik nije crnogorski i da se prvi put nalazi pred sudom.

“Ako bih nešto pogriješio, znajte da to nije namjerno”, kazao je sutkinji.

U odbrani je naveo da je porodičan čovjek, oženjen i otac troje djece.

“Živim u porodičnoj kući sa ocem, majkom i sestrom. Optužnicu sam pročitao i razumijem je, ali mi nije jasno kako sam se našao u njoj. Nisam član kriminalne organizacije, niti sam imao kriptovani telefon, kako se navodi u optužnici, a to ću u nastavku postupka i dokazati”, kazao je ovaj optuženi, prenosi Pobjeda.

Naveo je da ne želi da komentariše Anom aplikaciju i poruke, jer smatra da su nevalidne, što je ukazao i Viši sud u dva navrata, navodeći da se radi o pravno nevaljanim dokazima.

Pozvao se na rješenje suda na dvanaest strana u kojem je detaljno obrazloženo zašto taj dokaz treba izdvojiti iz spisa predmeta.

“Ukoliko se ne izdvoji, ukazaću na nelogičnosti i kontradiktornosti u nastavku postupka. Uvjeren sam da će vijeće suditi po dokazima. Zbog pretpostavki iz optužnice odvojen sam od porodice ovoliko vremena – kazao je optuženi Nikola Ulić.

Optuženi Viktor Drešaj takođe je negirao krivicu, kazavši da razumije navode optužnice i da će iznijeti odbranu, ali da će odgovarati samo na pitanja svog branioca. -U potpunosti negiram krivično djelo za koje se teretim. Nijesam član kriminalne organizacije, nijesam koristio kriptovani telefon i nemam veze sa drogom za koju se teretim. Nikada nijesam radio sa drogom, niti sam je kupovao, prodavao ili organizovao bilo šta od krivičnih djela koja mi se stavljaju na teret. Ne poznajem nikoga od optuženih osim svog brata Leona Drešaja”, kazao je on u kratkom izlaganju.

Optuženi Veselin Pavličić kazao je da ne priznaje izvršenje krivičnog djela i da će iznijeti odbranu, ali da neće odgovarati ni na čija pitanja.

Kazao je da je optužnicu jezički razumio, ali da su mu njeni brojni navodi nejasni, puni pretpostavki i kontradiktornosti.

” Odbijam bilo kakvu povezanost sa krivičnim djelom za koje se teretim. Nijesam član, niti ću ikada biti član kriminalne organizacije. Nijesam povezan sa krivičnim djelima prenošenja droge. Nikada nijesam imao kriptovani telefon. Jedva sam izlazio na kraj sa običnim telefonom, a kamoli sa pametnim”, kazao je on.

Naveo je da se optužnica zasniva isključivo na SKY komunikaciji, za koju je izrazio sumnju, navodeći da originalni materijal nije dostavljen ni sudu ni odbrani. Ukazao je da su poruke sječene, da postoje greške u PIN-ovima i da to ukazuje na mogućnost montaže, zbog čega je predložio angažovanje vještaka, piše Pobjeda.

Dodao je i da u optužnici stoji da je postao član kriminalne organizacije 2020. godine, iako je Nikolu Ulića upoznao tek 2022. godine.

Kazao je da se nalazi u pritvoru već 17 mjeseci i zatražio ukidanje pritvora uz određivanje neke od alternativnih mjera.

Međutim, krivično vijeće odbilo je njegov kao i predlog advokata Miloša Vuksanovića za optuženog Nikolu Ulića da se brane sa slobode.Optužnica protiv Ulića, Zvicera i Kašćelana i pripadnika njihove kriminalne organizacije formirane radi šverca skoro 2,5 tone kokaina iz Južne Amerike u Evropu i Australiju potvrđena je sredinom maja ove godine.

Na optužnici su Ulićev sin Nikola, Viktor Drešaj, Petar Miranović, Veselin Pavličić, Radomir Dobriša, Mileta Božović, Marinko Prelević, Vukan Matić Čoković, Damir Mandić, Vjekoslav Lambulić, Radovan Pantović, Milo Božović, zatim, odbjegli Vuk Vulević, Radule Božović, Ivan Delić, Leon Drešaj i Dragan Pavličević.

Ulić, Zvicer i Kašćelan terete se da su početkom 2020. godine organizovali prekomorsko krijumčarenje 1.570 kilograma kokaina iz Južne Amerike u Evropu i Australiju, što je spriječila policija Kolumbije.

Šverc 903 kilograma kokaina koja je ova kriminalna organizacija pokušala da prošvercuje u junu 2021. godine spriječila je australijska policija.