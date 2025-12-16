Današnjem suđenju prisustvovali su Knežević i Albijanić, koji su pušteni da uđu u državu preko graničnog prelaza Vračenovići.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Suđenje optuženima za oružanu pljačku Pošte i ubistvo Ljubiše Mrdaka u Nikšiću 2021. godine danas je, u ponovljenom postupku, odloženo za 18. februar jer su okrivljeni bili spriječeni da dođu na današnje ročište zato što im je izrečena zabrana ulaska u Crnu Goru.

Podsjećamo, na optužnici se zbog ovog krivičnog djela nalaze Mitar Knežević, Stojan Albijanić, Nemanja Miljković, Petar Zolak, Srđan Svjetlanović, David Banjac i Stefan Regojević. Ranije je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) optuženenom Zolaku, Albijaniću, Miljkoviću i Svjetlanoviću izrečena zabrana ulaska u Crnu Goru u trajanju od pet godina, prenosi Pobjeda.

Današnjem suđenju prisustvovali su Knežević i Albijanić, koji su pušteni da uđu u državu preko graničnog prelaza Vračenovići.

Sudija Veljko Radovanović saopštio je da okrivljeni Nemanja Miljković sud obavijestio putem mejla da mu je MUP zabranio ulazak u Crnu Goru te da zbog toga nije u mogućnosti da se pojavi na ročištu.

Branilac Svjetlanovića i Miljkovića, advokat Miloš Vuksanović saopštio je da su mu branitelji javili da još čekaju na graničnom prelazu te da ih nadležni ne puštaju da uđu u državu. Optuženi Albijanić je sudu kazao da su i njega zadržali na granici i pustili ga nakon 45 minuta.

Sa druge strane, branilac Petra Zolaka, advokat Vaso Bečanović rekao je sudiji Radovanoviću da se Zolak nalazi u Njemačkoj te da će sudu dostaviti dokaze da tamo radi, kao i adresu prebivališta i da će biti dostupan na svakom narednom ročištu.

Optuženi Stefan Regojević trenutno se nalazi u pritvoru u Banjaluci zbog krivičnog djela koje je počinio prije nego je uhapšen u Crnoj Gori gdje je proveo tri godine i šest mjeseci u pritvoru, piše Pobjeda.

To je saopštio njegov advokat Srđan Lješković i dostavio rješenje suda u u Banjaluci.

- Potpisao je sporazum o priznanju krivice gdje će mu se izrečena kazna zamijeniti u novčanu što je po zakonu koji važi u Bosni i Hercegovini Republika Srpska u skladu sa zakonom koji to propisuje. Tako da će se pojaviti na sledećem glavnom pretresu, naveo je Lješković.

Podsjećamo, optuženi za ubistvo Ljubiše Mrdaka – Mitar Knežević, Stojan Albijanić, Nemanja Miljković, Petar Zolak, Srđan Svjetlanović, David Banjac i Stefan Regojević, usljed nedostatka dokaza, oslobođeni su optužbi za pljačku Pošte u Nikšiću 20. oktobra 2021. godine u kojoj je ubijen radnik obezbjeđenja Ljubiša Mrdak.

Presudu je izrekao sudija Veljko Radovanović koji je, prije obrazloženja odluke, saopštio da je njegovo krivično vijeće na neki način bilo stavljeno pred svršen čin jer je bilo prinuđeno da u sudskom postupku preuzme ulogu istražnog organa i sprovodi istragu.

Nakon toga, Više državno tužilaštvo u Podgorici najavilo je da će uložiti žalbu na ovu odluku. U ranijoj žalbi porodice Mrdak, predloženo je da se oslobađajuća presuda preinači u osuđujuću ili da se ukine i postupak vrati na ponovno suđenje, što je Apelacioni sud 4. novembra 2025. I učinio te uvažio žalbu na oslobađajuću presudu.