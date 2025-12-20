Policija je započela istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće i eventualni uzroci.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

S.G. (20) iz Pljevalja stradala je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć nešto poslije 23 sata u selu Odžak, na putu Pljevlja – Đurđevića Tara.

Prema nezvaničnim informacijama portala Vijesti, automobil je sletio s puta. Na mjesto nesreće odmah su izašle nadležne službe, ali mlada žena nije preživjela.

U trenutku nesreće u Pljevljima je bila gusta magla, a zbog niske temperature i visoke vlažnosti vazduha putevi su bili klizavi, što je, kako se navodi, moglo doprinijeti tragediji.

