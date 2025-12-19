Prema istim informacijama, u toj akciji u toku su pretresi na više lokacija u Nikšiću, Plužinama, Šavniku...

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Službenici Regionalnog policijskog centra Zapad od jutros sprovode pojačane aktivnosti kontrole bezbjednosno interesantnih lica, pripadnika visokorizičnih organizovanih kriminalnih grupa i sa njima povezanih osoba, rečeno je Vijestima nezvanično.

Policija je zaplijenila veću količinu oružja, pišu Vijesti.

Uskoro opširnije...