Prema istim informacijama, u toj akciji u toku su pretresi na više lokacija u Nikšiću, Plužinama, Šavniku...
Službenici Regionalnog policijskog centra Zapad od jutros sprovode pojačane aktivnosti kontrole bezbjednosno interesantnih lica, pripadnika visokorizičnih organizovanih kriminalnih grupa i sa njima povezanih osoba, rečeno je Vijestima nezvanično.
Prema istim informacijama, u toj akciji u toku su pretresi na više lokacija u Nikšiću, Plužinama, Šavniku...
Policija je zaplijenila veću količinu oružja, pišu Vijesti.
Uskoro opširnije...