Viši sud u Bijelom Polju odbilo je žalbu kojom je traženo ukidanje pritvora Berancu osumnjičenom da je tokom 2024. i 2025. godine u više navrata uznemiravao maloljetnu djevojčicu.

Izvor: MONDO

Prema navodima iz sudskih spisa, radnje koje mu se stavljaju na teret ostavile su ozbiljne psihičke posljedice po žrtvu.

Osnovana sumnja, kako se navodi u dokumentaciji suda i policijskim zapisnicima, utemeljena je prvenstveno na iskazu oštećene datom policiji u decembru 2025. godine, kao i na prikupljenim medicinskim nalazima.

“Prvi incident dogodio se početkom septembra 2024. godine kada je osumnjičeni pratio do kuće, zagrlio je, zavukao ruku ispod majice i dodirivao joj grudi. U trenutku kada je zagrlio, primakao je glavu uz njen vrat mirišući i dodirivajući joj kosu. Pitao je: “Je li ti neprijatno?…”.Kada je odgovorila da jeste, odmakao se od nje”, naveli su iz Višeg suda u Bijelom Polju, javlja CdM.

Sud u rješenju navodi da je tom prilikom kod djevojčice izazvan strah i osjećaj poniženja.

“Nekoliko dana kasnije, vraćajući se iz škole, djevojčica je primijetila osumnjičenog kako u mraku stoji sa puškom na ramenu, što je kod nje izazvalo dodatni strah. U drugom slučaju, navodi da joj je osumnjičeni prišao automobilom i insistirao da uđe u vozilo, a kada je odbila, postao je uznemiren i povisio ton”, ističu iz Suda.

U iskazu je pomenut i događaj kada je osumnjičeni došao u njenu porodičnu kuću, gdje je bila sama sa bratom, te je pokušao da se zadrži u njenoj blizini pod izgovorom da želi nešto da pogleda u kući.

Situacija se, kako tvrdi djevojčica, dodatno pogoršala tokom ljeta 2025. godine, kada je osumnjičeni radio kao majstor na kući njenog strica u neposrednoj blizini. Njegovo svakodnevno prisustvo, prema navodima iz spisa, dovelo je do pogoršanja njenog psihičkog stanja, zbog čega je vuše puta gubila svijest, piše CdM.

U julu 2025. godine, na jednom privatnom okupljanju, djevojčica je, prema sopstvenim navodima, primijetila da joj se osumnjičeni uporno približava, što je izazvalo paničan strah.

“Medicinska dokumentacija Kliničkog centra Crne Gore, koja je priložena u predmetu, ukazuje da kod nje nijesu utvrđeni fiziološki poremećaji, već posljedice psihičke traume”, naglašeno je iz Suda.

Sud u spisima navodi i događaj iz novembra 2025. godine, kada je, nakon povratka iz bolnice, osumnjičeni sa svojom majkom došao u posjetu djevojčici. Prema njenom iskazu, samo njegovo prisustvo izazvalo je snažnu uznemirenost i ponovni gubitak svijesti. Nakon toga, odlučila je da o svemu govori članovima porodice, koji su slučaj prijavili policiji.

“Djevojčica se i dalje osjeća uplašeno i uznemireno, naročito pri pomisli da bi mogla da se susretne sa osumnjičenim, zbog čega tužilaštvo smatra da su razlozi za zadržavanje pritvora i dalje na snazi”, zaključili su iz Suda.