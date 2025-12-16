Ulcinjani M.N. (23), E.D. (19), A.M. (19), A.U. (19) i A.S. (23) koji su 14. decembra učestvovali u tuči spred jednog ugostiteljskog objekta kažnjeni su sa 5.900 eura, saopšteno je CdM-u iz Uprave policije.

Izvor: MONDO

“Ulcinjska policija intervenisala je nakon prijave A.S. , koji je prijavio da su on i njegova majka Š.S. 14. decembra, oko 5.50 časova, fizički napadnuti ispred jednog ugostiteljskog objekta u Ulcinju, dok su bili radno angažovani na održavanju higijene u tom objektu. Po dolasku na lice mjesta, policija je zatekla više aktera događaja – M.N, E.D, A.M, A.S. i A.U. (19). Svi su upućeni u Hitnu medicinsku pomoć Ulcinj radi ukazivanja ljekarske pomoći, a tom prilikom je A.U. ometao policijske službenike u vršenju službenih radnji”, rekli su CdM-u iz policije.

Ljekarskim pregledima kod svih učesnika, uključujući i Š.S., konstatovane su lake tjelesne povrede.

Prema prvim nezvaničnim informacijama spekulisalo se da je Š.S. zadržana u na bolničkom liječenju ali iz Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj su to negirali.

Nakon medicinskog zbrinjavanja, učesnici su dovedeni u službene prostorije policije, gdje su od njih prikupljena obavještenja.

O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, koji se izjasnio da u radnjama navedenih lica nema elemenata krivičnog djela, piše CdM.

“Postupajući u skladu sa zakonom, policija je uhapsila M.N, E.D, A.M. i A.S. zbog prekršaja iz člana 10 Zakona o javnom redu i miru, dok je A.U. uhapšen zbog prekršaja iz članova 10 i 11 istog zakona”, naveli su iz policije, kako javlja CdM.

Sudija za prekršaje u Ulcinju oglasio je okrivljene krivima i izrekao im novčane kazne u ukupnom iznosu od 5.900 eura.