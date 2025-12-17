Unutrašnja kontrola policije je tokom novembra reagujući po prijavama građana u tri slučaja utvrdila nezakonitosti i nepravilnosti u postupanju policijskih službenika, zbog čega su preduzete odgovarajuće mjere.

Izvor: Vlada

Službenici Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije tokom novembra ove godine sproveli su ukupno devet unutrašnjih kontrola, odnosno provjera zakonitosti postupanja policijskih službenika, na osnovu operativnih i drugih saznanja o mogućim nepravilnostima u njihovom radu.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova MUP u svih devet slučajeva nisu utvrđene činjenice niti dokazi koji bi ukazivali na nezakonito ili neprofesionalno postupanje policijskih službenika. Ipak, dio predmeta je, po zahtjevima nadležnih institucija, proslijeđen na dalje postupanje.

“Naime, u tri slučaja izvještaji o izvršenim kontrolama, zajedno sa kompletnim spisima predmeta, dostavljeni su nadležnim državnim tužilaštvima, po njihovom zahtjevu. U dodatna dva slučaja, izvještaji unutrašnje kontrole upućeni su Agenciji za sprječavanje korupcije, kao odgovori na zahtjeve te institucije, uz konstataciju da nije bilo nezakonitog ili neprofesionalnog postupanja”, ističe se u izvještaju Unutrašnje kontrole.

U jednom predmetu, kako navode iz Odjeljenja, nijesu obezbijeđeni čvrsti materijalni dokazi na osnovu kojih bi nadležno tužilaštvo moglo formirati optužnicu, o čemu je tužilaštvo informisano usmenim putem, piše CdM.

“U vezi sa tim slučajem postupalo je i Specijalno policijsko odjeljenje, koje je, po nalogu Specijalnog državnog tužioca, lišilo slobode više lica, nakon čega je predmet prešao u dalju nadležnost Specijalnog državnog tužilaštva”, piše u novembarskom izvještaju.

Pritužbe građana: Utvrđene nepravilnosti u tri slučaja

Tokom istog mjeseca, Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije postupalo je i po 12 pritužbi građana koje su se odnosile na način vršenja policijskih poslova i primjenu policijskih ovlašćenja.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja i prikupljenih dokaza, u tri slučaja konstatovane su nezakonitosti i nepravilnosti u postupanju policijskih službenika, zbog čega su preduzete odgovarajuće mjere.

“U prvom slučaju utvrđeno je da je policijski službenik Odjeljenja bezbjednosti Tivat počinio težu povredu službene dužnosti zbog nesavjesnog i neblagovremenog vršenja službenih obaveza, kao i zbog neurednog sačinjavanja službene dokumentacije”, navodi se u izvještaju.

Takođe, utvrđeno je da je još jedan policijski službenik istog odjeljenja počinio težu povredu službene dužnosti zbog propusta u vođenju službene dokumentacije. Izvještaj o ovom slučaju dostavljen je vršiocu dužnosti direktora Uprave policije radi pokretanja disciplinskog postupka, prenosi CdM.

“U drugom slučaju, utvrđeno je da je policijski službenik Stanice policije u Podgorici počinio težu povredu službene dužnosti usljed nesavjesnog vršenja obaveza. Izvještaj je dostavljen vršiocu dužnosti direktora Uprave policije radi pokretanja disciplinskog postupka, ali i nadležnom državnom tužilaštvu u Podgorici, radi ocjene da li u konkretnom postupanju postoje elementi krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti”, ističe se u izvještaju.

Treći slučaj odnosi se na policijskog službenika Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“, Odjeljenja bezbjednosti Tivat, za kojeg postoji osnovana sumnja da je počinio više težih povreda službene dužnosti, uključujući nesavjesno vršenje obaveza, neuredno vođenje službene dokumentacije, kao i povredu pravila utvrđenih Kodeksom policijske etike.

“Ovaj predmet je, uz izvještaj unutrašnje kontrole, dostavljen vršiocu dužnosti direktora Uprave policije i Etičkom odboru na dalje postupanje”, naglašeno je u izvještaju.

U preostalih devet slučajeva, po pritužbama građana nijesu utvrđene činjenice niti dokazi koji bi ukazivali na postojanje disciplinske ili druge odgovornosti policijskih službenika.