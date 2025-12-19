On upozorava da propuštanje rokova nosi finansijske rizike: od januara 2026. neće biti moguće koristiti preostala kreditna sredstva, postoji rizik od zahtjeva za jednokratni povraćaj kredita i da izvođači naplate potraživanja u milionskom iznosu.

Izvor: MONDO

Ako se u predviđenom roku ne obezbijede uslovi za početak gradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, izvršni direktor podgoričkog Vodovoda Aleksandar Nišavić najavljuje da će podnijeti ostavku. On ističe da ne može dozvoliti da naporan rad tima koji realizuje projekat bude zanemaren zbog manipulacija pojedinaca, piše Dan.

„Ne mogu biti odgovoran za dalje uništavanje životne sredine ispuštanjem neprečišćenih otpadnih voda u rječni tok dok postoji gotovo ekološko rješenje“, poručio je Nišavić za Dan.

Parcela u Botunu, predviđena za gradnju postrojenja, mora biti oslobođena do 31. decembra.

Nišavić podsjeća da je kroz desetine sastanaka tokom prethodne godine izrađen kvalitetan glavni projekat, revidiran od strane stručnjaka, te da je pripremljen elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu. Nakon javnih rasprava i više od 130 komentara građana, dokument je unapređen i stvoreni su uslovi za dobijanje građevinske dozvole.

Prema njegovim riječima, izgradnja Sistema za prečišćavanje otpadnih voda donosi višestruke koristi: zaštitu podzemnih voda Zete, sredstva od preko 44 miliona eura za rješavanje otpadnih voda gornje Zete, sanaciju bazena crvenog mulja i opasnog materijala na prostoru nekadašnjeg KAP-a.

„Pred nama je istorijska šansa da unaprijedimo osnovne uslove života građana dvije lokalne zajednice, da podignemo standard u segmentu čistog vazduha i vode. Svaka manipulacija ovim procesom je nedozvoljena jer se igra sa sudbinama stotina hiljada ljudi“, rekao je Nišavić.

On upozorava da propuštanje rokova nosi finansijske rizike: od januara 2026. neće biti moguće koristiti preostala kreditna sredstva, postoji rizik od zahtjeva za jednokratni povraćaj kredita i da izvođači naplate potraživanja u milionskom iznosu.

Motivaciju za prijavljivanje na poziciju izvršnog direktora Nišavić vidi u kombinaciji finansijskog oporavka preduzeća i mogućnosti poboljšanja kvaliteta života građana.

„Sistem za prečišćavanje otpadnih voda rješava najveći komunalni problem i unapređuje život za više od trećine stanovnika države, a istovremeno čuva oskudne zalihe pitke vode“, poručio je direktor.