Sunčano širom Crne Gore, magla samo na sjeveru.
Pretežno sunčano biće danas u Crnoj Gori. Na sjeveru, u kotlinama, tokom jutra ili prijepodneva očekuje se magla ili niska oblačnost, koja se ponegdje može zadržati i veći dio dana. Vjetar će uglavnom biti slab i promjenljiv, dok se na jugoistoku očekuje povremeno umjeren sjeveroistočni vjetar.
Temperatura: jutarnja od -4 do 8°C, najviša dnevna od 6 do 18°C.
Podgorica: sunčano, vjetar slab i promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura oko 4°C, najviša dnevna oko 15°C.