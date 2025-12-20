Sunčano širom Crne Gore, magla samo na sjeveru.

Pretežno sunčano biće danas u Crnoj Gori. Na sjeveru, u kotlinama, tokom jutra ili prijepodneva očekuje se magla ili niska oblačnost, koja se ponegdje može zadržati i veći dio dana. Vjetar će uglavnom biti slab i promjenljiv, dok se na jugoistoku očekuje povremeno umjeren sjeveroistočni vjetar.