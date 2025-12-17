Aktivisti za zaštitu životinja za 20. decembar najavili protest ispred zgrade Vlade.

Izvor: PG biro

Strani državljanin A. V. (37), koji je početkom novembra prijavljen zbog sumnje da je seksualno zlostavljao pse, to snimao i snimke objavljivao na društvenoj mreži Telegram, na predlog tužioca pušten je iz pritvora, a taj predmet u fazi je izviđaja, pišu Vijesti.

To su “Vijestima” kazali iz Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Podgorici.

Zbog takve odluke, aktivisti za zaštitu životinja za 20. decembar najavili su protest ispred zgrade Vlade.

U međuvremenu, i veterinarska inspekcija izvršila je kontrolu na adresi gdje je prijavljen A. V., a “Vijestima” su rekli da je to učinjeno na njihovu inicijativu, jer od nadležnog tužilaštva nisu bili obaviješteni o slučaju. Prema nezvaničnim informacijama, ni Uprava policije nije informisana o aktivnistima nedležnog tužioca.

“Nažalost, nikakvu komunikaciju sa tužilaštvom Veterinarska inspekcija nije ostvarila, niti je na bilo koji način obaviještena o ovom slučaju. Mi smo, samoinicijativno, nakon čekanja da nam se neko obrati, pozivali policijskog inspektora, došli do adrese na kojoj živi A. V., izršili kontrolu i privremeno oduzeli jednog psa, koji je prilikom dvije kontrole jedini zatečen u stanu. Pas je pregledan klinički, dobrog zdravstvenog i psihičkog stanja, bez evidentnih tragova seksualnog nasilja”, kazali su “Vijestima” iz Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove (UBHVFP).

Pas je, kako su rekli, smješten u podgoričko sklonište za napuštene životinje.

A. V., sa privremenim boravkom u glavnom gradu, uhapšen je 10. novembra, nakon što je protiv njega Odjeljenju bezbjednosti Podgorica podnijeta prijava zbog seksualnog zlostavljanja pasa, prenose Vijesti.

Iz policije je tada saopšteno da je od građanina koji je podnio prijavu uzeta izjava na zapisnik, kao i foto i video materijali koje je priložio.

Istog dana, kako su rekli, OB Podgorica je o svemu obavijestilo državnu tužiteljku u ODT u Podgorici, tužiteljka je kvalifikovala krivično djelo i naložila da se A. V. liši slobode.

Iz podgoričkog tužilaštva juče su “Vijestima” rekli da je tada, po nalogu postupajućeg državnog tužioca, osumnjičenom bila određena mjera pritvora.

“O čemu je odlučivao nadležni sud. Nakon što su prestali razlozi zbog kojih je pritvor bio određen, državni tužilac je uputio predlog za njegovo ukidanje, na osnovu kojeg je sud donio rješenje o ukidanju pritvora. Predmet se i dalje nalazi u fazi izviđaja, u okviru kojeg se preduzimaju radnje u cilju donošenja odluke u skladu sa zakonom. Zbog interesa postupka, u ovom trenutku nismo u mogućnosti da saopštimo više detalja”, kazali su juče redakciji.

Iz podgoričkog ODT nisu komentarisali dio pitanja “Vijesti” koji se odnosi na komunikaciju sa veterinarskom inspekcijom.

Iz Uprave policije ranije su najavili da će kada bude okončan krivični postupak u vezi sa navedenim krivičnim djelom, prema A. V. preduzeti mjere i radnje shodno Zakonu o strancima u cilju udaljenja tog stranog državljanina sa teritoriije Crne Gore, odnosno njegovog protjerivanja.

U vezi sa ovim slučajem, na društvenim mrežama ovih dana objavljeno je više fotografija na kojima je, kako se tvrdi, prikazan dio spornog sadržaja zbog kojeg je protiv A. V. i podnijeta prijava. “Vijesti” su i ranije imale uvid u video-materijal zbog eksplicitnih scena, a redakcija neće objavljivati te snimke.

Aktivisti za zaštitu životinja Milica Leković i Nikola Jočić, te Daliborka Rešetar iz Nevladine organizacije “Kuća životinja” najavili su prije nekoliko dana i protest “zbog teškog zlostavljanja životinja i ozbiljnog propusta institucija u zaštiti javne bezbjednosti”.

Protest će biti održan 20. decembra, ispred zgrade Vlade u Podgorici, od 17.00 do 18.30 sati.

“Naš zahtjev je jasan: Hitna i odgovorna reakcija institucija. Odgovornost za počinjeno nasilje nad životinjama i adekvatno procesuiranje ruskog državljanina koji je pušten da se brani sa slobode”, naveli su u pozivu.