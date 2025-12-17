Porodica ističe da od tog događaja nema mira

Porodica Š.S. i njenog sina A.S. (23), koji su 14. decembra napadnuti ispred jednog ugostiteljskog objekta u Ulcinju, reagovala je na saopštenje policije, tvrdeći da je postupanje nadležnih bilo neadekvatno i da je nasilje nad 54-godišnjom ženom ostalo praktično nekažnjeno.

U reagovanju dostavljenom CdM-u porodica navodi da su majka i sin u ranim jutarnjim satima, oko pet časova, bili na radnom mjestu u lokalu u kojem su zaduženi za čišćenje. Po završetku posla, kako tvrde, sačekala su ih četiri mladića iz Ulcinja, vidno agresivna i, prema njihovim navodima, pod dejstvom alkohola i/ili opijata.

„Iz nekog razloga, ta činjenica nije bila interesantna sudu“, navodi se u reagovanju, piše CdM.

Porodica ističe da od tog događaja nema mira, te da su uslijedili brojni pozivi, ali ne i izvinjenje zbog pretrpljenog nasilja. Posebno ih, kako kažu, zabrinjava to što su nadležni od majke tražili ljekarski izvještaj o povredama.

„Zar taj izvještaj ne bi morali imati sud i dežurni ljekar? Kako je, u suprotnom, moguće odlučiti o prirodi povreda?“, pitaju iz porodice, dodajući da je postupak vođen kao da žena nije bila pretučena.

Navode da je majka, braneći sina, i sama teško pretučena, te da ima modrice po tijelu i donjim ekstremitetima. Osporavaju tvrdnje nadležnih da ona nije povrijeđena, ističući da je, uprkos povredama, morala nastaviti da radi jer porodica živi od sopstvenog rada. Zbog posljedica napada, kako tvrde, biće prinuđena da se obrati neuropsihijatru.

„Nevjerovatno je da nakon nasilja nad 54-godišnjom ženom od nje nije uzeta ni izjava, već je praktično uklonjena iz predmeta“, navodi se u reagovanju, javlja CdM.

Porodica dodaje da je A.S. kažnjen novčanom kaznom od 450 eura zbog samoodbrane, dok su četvorica napadača, prema njihovim riječima, kažnjeni novčano, što su doživjeli kao „nagradu“.

„Njih četvoricu je premlaćivanje žene koštalo po hiljadu i kusur eura. Ima se – može se“, poručuju.

Posebno ih, kako navode, razočarava to što su nasilnici u javnosti prikriveni inicijalima, smatrajući da javnost ima pravo da zna ko su mladići koji su tukli ženu.

Na kraju upozoravaju da se pretučena žena sada osjeća nezaštićeno i živi u strahu da bi se nasilje moglo ponoviti, naročito jer je, kako tvrde, jedan od napadača povratnik u vršenju nasilnih djela.

„Nasilje nad ženama u ovom društvu mora biti strogo sankcionisano. Tamo gdje četvorica bez ozbiljne kazne mogu tući ženu, nekome može pasti na pamet i da je ubije“, zaključuje se u reagovanju.