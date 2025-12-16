Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Zapad“, Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su podnijeli krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću protiv lica koje se sumnjiči za krivično djelo zloupotreba službenog položaja.

Ovo krivično djelo na teret se stavlja B.Š. (61) koje je, kako se sumnja, izvršila na način što je kao šefica Odsjeka za medicinsko snadbijevanje – farmaceutkinja u bolničkoj apoteci u JZU Opšta bolnica Nikšić, u periodu od 9. februara 2021. do 28. januara 2025. godine, nevršenjem svoje službene dužnosti u odnosu na promet ljekova i medicinskih sredstava na malo u skladu sa Zakonom o apotekarskoj djelatnosti i Zakonom o ljekovima, nanijela štetu JZU Opšta bolnica Nikšić u iznosu od oko 3.860 eura, saopštili su iz UP.

Ona je, u naznačenom periodu, neevidentiranjem, nepravilnim vođenjem evidencija i nerazduživanjem ljekova kroz elektronski sistem, prouzrokovala stvaranja viška ljekova i medicinskih sredstava za koje u većem broju nije bilo moguće utvrditi porijeklo, dok su se isti čuvali u prostorijama i na mjestima koji nijesu predviđeni za ovu namjenu, zbog čega se navedeni ljekovi i druga sredstva, više ne mogu naći u prometu.

Protiv B.Š. je po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću podnijeta krivična prijava u redovnom postupku.