Ispričao je i da je, dok je s Oliverom Lakić sjedio na kafi u hotelu Hilton, sada pokojni Stevan Stamatović dobacivao komentare.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Bivši fotoreporter DN "Vijesti" Savo Prelević svjedočio je juče u sudnici podgoričkog Višeg suda u postupku protiv optuženih za ubistvo Miodraga Kruščića i ranjavanje novinarke Olivere Lakić, prenosi Dan.

Prelević je kazao da je u prijateljskim odnosima sa Oliverom Lakić i da se sjeća perioda iz 2018. godine, kada je, kako je naveo, u javnosti bila stvorena izrazito negativna atmosfera prema njoj, zbog njenog novinarskog rada. Tvrdio je da je u njihovim razgovorima bila uznemirena i uplašena, jer se u tom periodu po portalima pisalo, a i pričalo o njoj kao da je neprijatelj države.

"Govorila mi je: "Vidiš, Savo, šta mi rade, crtaju mi metu, ubiće me neko", izjavio je Prelević.

On je naveo da su negativne priče o Oliveri Lakić, prema njegovim riječima, širili svjedok Enes Baković, kao i pojedini NVO aktivisti, među kojima je pomenuo Borisa Raonića, koji se, kako tvrdi, pozivao na navode pojedinih novinara. Prelević je kazao i da je Zoran Bećirović na svom portalu negativno pisao o Oliveri Lakić, te je prozivao tokom suđenja za ubistvo njegovog brata.

Ispričao je i da je, dok je s Oliverom Lakić sjedio na kafi u hotelu Hilton, sada pokojni Stevan Stamatović dobacivao komentare.

Prelević im je tada, kako navodi, rekao da se ne obraća njima, već da, ukoliko ima primjedbi, može doći u redakciju i napisati demant, prenosi Dan.

Dodao je da su prve prijetnje Oliveri Lakić počele još 2011. godine, nakon što je pisala o fabrici cigareta u Mojkovcu, te da je od tada, kako smatra, započelo njeno "crtanje mete".

Pred sudom je svjedočio i urednik "Vijesti" Mihailo Jovović, koji je govorio o okolnostima vezanim za događaj koji se odnosi na ranjavanje Olivere Lakić i informacijama kojima je raspolagao. Jovović je kazao da je Olivera Lakić nakon napada izjavila da nije vidjela lice napadača i da je u prvom trenutku pomislila da se radi o zvuku petarde.

"Iz dugogodišnjeg uredničkog iskustva znam da, kada novinar ne poznaje napadača, obavezno treba istraživati motive napada. Policija i tužilaštvo se vrlo rijetko bave pitanjem ko je nalogodavac", rekao je Jovović.

On je naveo da je tužilaštvu dostavio tekstove koje je Olivera Lakić pisala, a koji su se odnosili na šverc cigareta i organizovani kriminal. U tim tekstovima pominjani su bivši direktor policije Veselin Veljović i Aleksandar Mrkić, kao i navodi da je fabrika cigareta "nedodirljiva", navodi Dan.

Jovović je podsjetio i na tekstove o incidentu u diskoteci "Bigl", u kojem su učestvovali Vuk Rajković i Zoran Bećirović, koji je kasnije objavio knjigu u kojoj je tvrdio da su novinari "Vijesti" učestvovali u ubistvu njegovog brata.

Podsjetimo, Olivera Lakić je ranije u postupku izjavila da je napad na nju bio isključivo motivisan njenim novinarskim radom.

"Uglavnom sam se bavila organizovanim kriminalom i korupcijom. Nikada se nisam bavila osobama koje su obuhvaćene ovom optužnicom, niti sam za većinu njih ranije čula", rekla je Lakić.

Svjedok Jovović je tvrdio da mu je Olivera Lakić govorila da ima osjećaj da je neko prati, ali da nikada nije vidjela konkretnu osobu.

Na pitanje optuženog Gorana Vukčevića da li ima saznanja da su optuženi učestvovali u napadu po nalogu osoba o kojima je Lakić pisala, Jovović je odgovorio da to ne zna.

"Ako novinar nema nikakvu vezu sa napadačima, logično je da je napad izvršen po nečijem nalogu. Međutim, nikada ni u jednom slučaju napada na novinare nije utvrđen nalogodavac", rekao je Jovović, prenosi Dan.

On je naveo i da su, kao članovi Komisije za praćenje napada na novinare, tražili kopije spisa predmeta, ali im je rečeno da je istraga tajna i da dokumentaciju nijesu mogli dobiti.

Optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva obuhvaćeni su Milan Vujotić, Goran Rakočević, Filip Bešović, Sanja Božović, Veselin Bubanja, Luka Bulatović, Dejan Vukašinović, Darko Lalović, Branislav Karadžić, Mario Milošević, Mijajlo Stojanović, Aleksandar Ljumović i Goran Vukčević.

Oni se terete za više teških krivičnih djela, uključujući stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo, ubistvo putem podstrekavanja, nedozvoljeno držanje oružja i neovlašćenu proizvodnju i promet droga.

Pored optužbe za napad na nekadašnju novinarku ovog dnevnog lista Oliveru Lakić 8. maja 2018. godine i ubistvo Miodraga Kruščića 21. maja 2018. godine, ova grupa se tereti i za krijumčarenje 554 kilograma marihuane iz Albanije u Crnu Goru 26. januara 2021. godine.