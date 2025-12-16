Sud je stava sa nije po zakonu bilo nužno da se odradi prepis sadržaj CD /audio-video/na kojem je snimak saslušanja.

Pred podgoričkim Višim sudom saslušanjem svjedoka nastavljeno suđenje povodom postupka koji se vodi zbog napada na novinarku Oliveru Lakić i ubistva Miodraga Kruščića, prenosi Dan.

Sud je konstatovao da je odbijen zahtjev advokata iz redova odbrane Marka Radovića koji je tražio da sud kao nevaljane dokaze izuzme iskaz svjedoka oštećene Olivere Lakić i svjedoka Milorada Žižića datim pred tuzilaštvom.

Sud je stava sa nije po zakonu bilo nužno da se odradi prepis sadržaj CD /audio-video/na kojem je snimak saslušanja. Sudija Radovan Vlaović se pozvao na odredbe zakona i pojasnio da nije bila obaveza da se odradi prepis sa CD- a, jer je sačinjen zapisnik o saslušanju. Dodao je da u tom slučaju CD nije bio zaseban dokaz, prenosi Dan.

Danas je pred sudom saslušano šest svjedoka.

Svjedok Ivan Vlaović govorio je o napadu na Oliveru Lakić. On je sudu kazao sa se nalazio u lokali "Gurman" kada je čuo nešto poput petrade. Zatim je naveo da ostaje pri iskazu datom kod tužioca u kojem je naveo da je vidio osobu u šorcu i crvenoj majici kako protrčava. Dodao je da ta osoba ne može biti visočija od metar sedamdeset, metar osamdeset.

Svjedok Milonja Đurović se izjašnjavao povodom izdavanja jednog stana. Naveo je da je Zoran Ivanović izdao njegov stan i da mu je redovno uplaćivao novac za to. Rekao je da mu treba za druga i đevojku, prenosi Dan.

Svjedok Mladen Perović se takođe izjašnjavao povodom izdavanja jednog stana. Kazao je da je stan izdao momku kojeg je znao kao mirnog i vaspitanog klinca i naveo da je to Luka Bulatović. Optuženi Bulatović se obratio svjedoku Peroviću i kazao da se izvinjava za neprijatnost koju je doživio i da nije imao zle namjere.

Svjedok Goran Trifunović, službenik policije, kazao je da je kontrolisao sada pokojnog Filipa Kneževića kada se nalazio u taksi vozilu. Rekao je da ga je legitimisao i pregledao manju torbu u kojoj je bila garderoba i da ga je zatim pustio. Naveo je sa je nadimak od Kneževića bio Ribić.

Svjedok Nikola Vojvodić je kazao da je preko agencije "U stan za dan" izdao stan i da je tada klijent bila Sanja Božović. Kazao je da je izdao stan na godinu dana. Naveo je da je sa Sanjom Božović bio muškarac za kojeg je u policiji saznao da se preziva Rajković, piše Dan.

Svjedok Nikola Radošević se takođe izjašnjavao na okolnosti povodom iznajmljivanja jednog stana. On je naveo da je radio u agenciji za izdavanje stanova i da je osoba po imenu Filip gledala jedan stan za iznajmljivanje, ali da ga ipak nije iznajmio. Naveo je da je nakon nekog vremena stan izdao na ime Sanje Božović.

Navodi istrage:

Podsjećamo, ovom optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva obuhvaćeni su Milan Vujotić, Filip Knežević, Aleksandar Ljumović, Mario Milošević, Goran Rakočević, Veselin Bubanja, Filip Bešović, Luka Bulatović, Dejan Vukašinović, Branislav Karadžić, Goran Vukčević, Mijajlo Stojanović, Darko Lalović i Sanja Božović.

Krivična djela koja se okrivljenima stavljaju na teret su stvaranje kriminalne organizacije, teška tjelesna povreda, teško ubistvo, ubistvo putem podstrekavanja, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Kada je u pitanju krivično djelo nedozboljeno držanje i stavljanje u promet opojnih droga, okrivljeni se terete konkretno za krijumčarenje 554 kilograma maruhuane iz Albanije u Crnu Goru.

Prema navodima optužnice, okrivljenom Mariju Miloševiću stavlja se na teret da je 21. maja 2018. godine ispalio smrtonosni hitac u Kruščića dok je sjedio u kafiću "Palata" na Starom Aerodromu u Podgorici. Ubica je imao silikonsku masku i prišao je Kruščiću s leđa i u njega ispalio devet metaka.

Ovom optužnicom, dio okrivljenih se tereti u za napad na novinarku Oliveru Lakić, koji se dogodio 8. maja 2018.