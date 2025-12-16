Apelacioni sud Crne Gore danas je usvojio žalbu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i Nenada Miloševića sa Cetinja, osudio na kaznu zatvora od 18 godina i tri mjeseca zbog ubistva strica i strine 20. juna 2020. godine.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

"Vijeće Apelacionog suda Crne Gore danas je, nakon završenog pretresa pred ovim sudom, javno objavilo odluku u postupku odlučivanja o žalbi Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, koja je izjavljena protiv presude Višeg suda u Podgorici K.br. 245/2023 od 03.03.2025.godine", navodi se u obrazloženju tog suda, prenosi Pobjeda.

Kako su dodali, Apelacioni sud Crne Gore je usvojio žalbu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i preinačio presudu Višeg suda u Podgorici u pogledu činjeničnog opisa, pravne ocjene djela i odluke o kazni, na način što je Nenada Miloševića iz Cetinja oglasio krivim za krivično djelo teško ubistvo u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i osudio ga na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 18 godina i tri mjeseca u koju mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru.

"U preostalom dijelu koji se odnosi na izrečene mjere bezbjednosti oduzimanje predmeta i obavezno psihijatrijsko liječenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, prvostepena presuda je ostala neizmijenjena", navode iz Apelacionog suda.

Podsjećaju da je, prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici optuženi Nenad Milošević oglašen je krivim zbog izvršenja krivičnog djela ubistvo na mah u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od osam godina i pet mjeseci, povodom događaja od 20.06.2020.godine kada su lišeni života stric i strina optuženog.