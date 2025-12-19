Milića, koji je kum odbjeglog policajca Nebojše Bugarina, policija je uhapsila početkom novembra, jer je osumnjičen da je dio kriminalne ekipe odbjeglog policajca Ljuba Milovića.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici podiglo je juče optužnicu protiv bivšeg policajca Predraga Milića, te Svetlane Roćenović, Đorđija Đukića, Miloša Bogojevića i Aleksandra Vukićević zbog kriminalnog udruživanja.

Milića, koji je kum odbjeglog policajca Nebojše Bugarina, policija je uhapsila početkom novembra, jer je osumnjičen da je dio kriminalne ekipe odbjeglog policajca Ljuba Milovića, inače visokopozicioniranog člana zločinačkog kavačkog klana. Milića je nakon saslušanja sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici pustio na slobodu.

Njemu je policija ranije, u jednom vozilu, u Njemačkoj pronašla 1,5 miliona eura, za koje se vjeruje da ih je čuvao i prikrivao za odbjeglog policijskog starješinu Milovića.

"Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici je dana 18. decembra 2025. godine podiglo optužnicu pred Osnovnim sudom u Podgorici protiv više lica zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršila krivično djelo kriminalno udruživanje u sticaju sa krivičnim djelima teška krađa i prikrivanje.

Optužnicom su obuhvaćeni: Đ.Đ., M.B., P.M., B.Đ., A.V. i S.R., kao i dva za sada nepoznata lica, zbog osnovane sumnje da su, u periodu od neutvrđenog dana do 18. oktobra 2024. godine, na teritoriji Podgorice, organizovali i djelovali u okviru kriminalnog udruženja čiji je cilj bio krađa motornih vozila i prikrivanje", navodi se u saopštenju ODT-a.

Nakon hapšenja Milića iz Uprave policije saopšteno je da su službenici Regionalnog centra bezbjednosti “Centar”, Odjeljenja bezbjednosti Podgorica procesuirali šest osoba zbog sumnje da su izvršili krivična djela kriminalno udruživanje, teška krađa i prikrivanje.

Tada su kazali da je to nastavak aktivnosti od 24. oktobra, kada je policija izvršila pretrese na više lokacija u državi, a aktivnosti su dominantno bile usmjerene na otkrivanje i sprečavanje izvršenja teških krivičnih djela i pronalaska oružja i kada je zaplijenjeno više komada oružja, municije, eksploziva i opojne droge.

“Sumnja se da su kriminalne aktivnosti ovih lica povezane sa planiranjem izvršenja najtežih krivičnih djela, a čije je izvršenje osujećeno pronalaskom vozila i zapaljive tečnosti koja se može koristiti za uništavanje tragova nakon izvršenja teških krivičnih djela”, saopštili su tada iz UP.

Objasnili su da su u dvorišnom dijelu porodične kuće koja je u vlasništvo Svetlane Roćenović (54) pronašli dva ukradena vozila sa kojih su prethodno uklonjene registarske oznake.

Međutim, i ona je puštena nakon saslušanja kod sudije za istragu.

Prema saznanjima "Vijesti" ona je u rodbinskim vezama sa Milićem.

Iz policije su ranije saopštili da se za pomenuta krivična djela sumnjiče i Božidar Đukić (27) i Aleksandar Vukićević (35) za kojima policija traga. Osim toga, krivična prijava ranije je podnijeta je protiv Đorđija Đukića (25), koji se sumnjiči za kriminalno udruživanje u sticaju sa krivičnim djelom teška krađa i za njim policija traga, rečeno je iz Uprava policije. Za ista krivična djela tereti se i Miloš Bogojević (39) i on se nalazi u UIKS-u. Lišen je slobode 24. oktobra.