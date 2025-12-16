Službenici SPO-a obavili su pretrese na više lokacija u tom gradu.

Specijalno policijsko odjeljenje (SPO) je po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) uhapsilo N.P, G.O. i D.P. i protiv njih ali i protiv D.V, B.Č, D.V. i V.Ž, koji su u pritvoru u drugim krivičnim postupcima ili u bjekstvu, podnijelo krivičnu prijavu zbog sumnje da su učinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo krijumčarenje, saopšteno je iz SDT-a.

Riječ je o akciji koja se odnosi na šverc cigareta.

“Prethodno je Specijalno policijsko odjeljenje izvršilo pretresanje stanova i drugih prostorija koje koriste lica lišena slobode, radi prikupljanja dokaza o krivičnim djelima i predmeta od značaja za postupak”, naveli su saopštenju.

Osumnjičeni će biti saslušani u Specijalnom državnom tužilaštvu.