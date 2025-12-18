Ponovio je da nema gradnje kolektora u Botunu.

Gradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu neće biti, a to da li će gradonačelnik Podgorice Saša Mujović podnijeti ostavku, da li će mu se izglasati nepovjerenje, kakvim budžetom će raspolagati i koje probleme će rješavati - to je njegova obaveza i njegova "muka", kazao je predsjednik Opštine Zeta Mihailo Asanović.

"Silom na Zetu nećete moći, a šta god dođe mi smo mu naredni", napisao je Asanović u reagovanju na jutrošnje gostovanje Mujovića na Televiziji Vijesti.

"Prvi čovjek Glavnog grada prešao je u novu fazu kampanje, pa tako umjesto da radi ono o čemu je i pričao tokom kampanje, on je oštricu svog djelovanja usmjerio isključivo u obračune sa Zetom i njenim građanima, pa tako smo jutros bili svjedoci da čujemo kako bi Uprava policije i Komunalna policija trebali da počnu da rade 'svoj posao' i da će silu na sramotu pokušati uz pomoć institucija da sprovede svoj naum i započne gradnju ovog postrojenja na tuđoj teritoriji. Ne znamo samo kako ste mogli pomisliti uopšte da može da reaguje komunalna policija jedne opštine na teritoriji druge i svjesno pozivate na kršenje zakona", rekao je Asanović.

"U ovom novom momentu, u kojem je odlazeći gradonačelnik Podgorice iznio izuzetno opasne i nedobronamjerne stavove, mislim da ima elemenata da institucije i nadležno Tužilaštvo pozovu Mujovića na razgovor kako bi objasnio da li je jutros krenuo u fazu pozivanja na eskalaciju sukoba u Botunu i da li priziva eventulane nemile scene", tvrdi predsjednik Opštine Zeta.

"Ako je mislio da smo se uplašili od njega i nekakve sile kojom prijeti, još jednom mu poručujemo da smo se mi izborili protiv jednog mnogo opasnijeg kriminalnog režima, da su nas tukli, hapsili, mučili porodice, i da se samo na ovakve ispade Mujovića možemo nasmijati. Dok smo mi patili i bili na ulicama, Vi ste bili dekan univerziteta i član Senata, što dovoljno govori koliko ste Vi propatili u bivšem sistemu", dodao je Asanović.

Tvrdi da je Mujović jedini koji "fingira pregovore".

"Kao predsjednik Opštine Zeta, kao lokalna samouprava, kao lideri u pokazivanju demokratskih kapaciteta nakon završenog referenduma u nedjelju veče, zajedno sa našim građanima spremni smo da na silu odgovorimo i spremno dočekujemo svaku akciju na koju Mujović poziva, a koja bi mogla donijeti nesagledive posljedice po čitavu državu. Jedini ko fingira pregovore je isključivo gospodin Mujović, jer ako je želio kompromis i saslušati drugu stranu, morao je znati da mještani Botuna 21 godinu pričaju o ovim i sličnim stvarima koje opterećuju naše odnose, ali prije svega ugrožavaju život mještana Botuna i cijele Zete."

Sve ovo bilo bi u redu, kako je kazao, da Mujović priča o izgradnji postrojenja na teritoriji Podgorice.

"Ali, ni Mujović niti bilo ko neće odlučivati ni o jednom projektu koji i milimetar ulazi na teritoriju Zete. Ponovo vas pozivamo da objavite drugi dio ugovora, da ne objavljujete nebitne stvari, kao i da konačno cijela Crna Gora vidi projekat, jer ga krijete kao zmija noge."

Ponovio je da nema gradnje kolektora u Botunu.

"To da li ćete podnijeti ostavku, da li će Vam se izglasati nepovjerenje, sa kakvim budžetom ćete raspolagati i koje probleme ćete rješavati, to je Vaša obaveza i Vaša muka, silom na Zetu nećete moći, a šta god dođe mi smo mu naredni. A što se tiče vaših političkih koraka, tj. političkog djelovanja PES-a, znamo ih i znamo koga ste spremili da nas zamijeni u Skupštini glavnog grada, neka vam je srećna koalicija sa Duškom Markovićem i DPS-om, nama nije problem da budemo opozicija, jer smo dugo bili u tim klupama, za razliku od vas gdje cijela Crna Gora vidi da vam je neprijatno da odete u opoziciju", piše u reagovanju.