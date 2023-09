Nakon što je mladić iz Kragujevca pretučen ostavljen je da leži go do pojasa.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić/Kurir/Damir Dervišagić

U subotu oko pet sati ujutru u centru Kragujevca mladić je brutalno pretučen i ostavljen da nepomično leži nasred ulice. Na snimku se vidi kako nesrećni mladić leži, pa iako je nepomičan, jedan od napadača ga i dalje šutira, a potom ubrzanim korakom ide ka ostatku grupe koja se kretala uz Karađorđevu ulicu.

Mladiću su, kako se vidi na snimku, nanijete ozbiljne povrede. Nakon što je pretučen ostavljen je da leži go do pojasa. Automobil je prošao u trenutku prebijanja kroz Karađorđevu ulicu, ali ni to nije spriječilo napadača da nastavi sa nasilnim udarcima u predijelu glave i grudi.

Pogledajte 00:35 Brutalno prebijanje mladića u centru Kragujevca Izvor: ucentar.rs Izvor: ucentar.rs

Za sada javnosti nije poznat identitet napadača, kao ni stanje povrijeđenog mladića.