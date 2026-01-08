U Novom Sadu izbio je požar na vratima katoličke crkve Svetog imena Marijina, koji je, prema župniku, najverovatnije podmetnut, nanijeta materijalna šteta.

Izvor: MONDO/Matija Popović/Stefan Stojanović

U toku noći došlo je do požara na vratima katoličke crkve Svetog imena Marijina (Katedrale) u Novom Sadu, a prema riječima župnika Atile Želera požar je podmetnut.

On je izjavio da je u crkvu došao oko šest sati ujutru i da je ispred crkve zatekao vatrogasno vozilo i policiju.

"Oni su rekli da je požar najverovatnije podmetnut i da se vrši uviđaj", rekao je Želer.

Prilikom požara nije bilo nikoga u crkvi.

"Nema povrijeđenih lica, samo je materijalna šteta u pitanju", rekao je on.

Želer kaže da od kada je on župnik crkve ovakvih incidenata nije bilo, kao i da će se o motivima i visini materijalne štete znati kada se završi istraga.