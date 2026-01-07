Vučić je naveo da će tačan datum izbora zavisiti od dogovora političkih aktera, ukoliko, kako je rekao, postoji spremnost za razgovor i postizanje dogovora.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će 2026. godina u političkom smislu biti izuzetno zahtjevna, jer je izborna, te da bi vanredni parlamentarni izbori mogli biti održani u oktobru, novembru ili decembru.

Već duže vrijeme studenti u blokadi zahtijevaju raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, dok dio opozicije smatra da predsjednik Srbije odugovlači sa njihovim raspisivanjem iz straha od gubitka vlasti. Sa druge strane, na ranije pozive Vučića na dijalog o različitim društvenim i političkim temama, studenti u blokadi i predstavnici opozicije reagovali su negativno.

Predsjednik Srbije je večeras ponovio i da očekuje da će ova godina, uprkos političkim izazovima, u ekonomskom smislu biti najuspješnija do sada.

Prema njegovim riječima, za građane Srbije od ključnog je značaja očuvanje mira i stabilnosti, kao i zajedništva u društvu.

„Kada kažem da se ujedinimo, ne mislim na političke stranke, jer to nikada neće biti moguće, već na ljude – da počnu da razmišljaju o svojoj zemlji, da se borimo i da odbranimo naše vrijednosti, a to su demokratske vrijednosti jednog državotvornog naroda“, poručio je Vučić.