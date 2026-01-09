Viši sud u Novom Sadu odredio je pritvor N.M. (29) osumnjičenom za ubistvo 18-godišnjaka u Tovariševu i M.K. (46) koji ga je odvezao sa mjesta zločina.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Viši sud u Novom Sadu odredio je danas pritvor do 30 dana N.M. (29), osumnjičenom za ubistvo 18-godišnjaka u ugostiteljskom objektu u Tovariševu na Božić.

Pritvor je određen i prema M.K. (46), koji je osumnjičen da je nakon ubistva odvezao N.M. sa lica mjesta. Iz suda su saopštili da je pritvor N.M. određen iz svih zakonskih razloga, odnosno zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svjedoke, da ne bi ponovio krivično djelo i zbog uznemirenja javnosti, dok je M.K. pritvor određen da ne bi uticao na svjedoke i da ne bi ponovio krivično djelo.

Sumnja se da je N.M. u noći između 6. i 7. januara u jednom ugostiteljskom objektu u Tovariševu, nožem usmrtio 18-godišnjeg mještanina. Sa lica mjesta ga je odvezao M.K., u čijem automobilu je policija pronašla nož kojim je, kako se sumnja, izvršeno ubistvo, prenosi Telegraf pozivajući se na Tanjug.