Snažno nevrijeme pogodilo je dio Hrvatske gdje je zabilježen niz problema – potopljen je jedan gliser, došlo je do odrona na putevima, a Vodovod je izdao upozorenje o zamućenoj vodi.

Hrvatsku je zahvatio snažan zimski talas sa snijegom, ledenom kišom i orkanskom burom na obali, zbog čega je izdat crveni meteoalarm. Očekuje se izuzetno hladna nedelja, uz temperature koje će se spuštati i do -10 stepeni. Meteorolozi i danas i sjutra očekuju dodatne sniježne padavine, kao i više od 50 centimetara snijega.

Snažno nevrijeme pogodilo je i dubrovačko područje, gdje je zabilježen niz problema – potopljen je jedan gliser, došlo je do odrona na putevima, a Vodovod je izdao upozorenje o zamućenoj vodi za piće u pojedinim djelovima grada.

Kako se vidi na video-snimcima objavljenim na društvenim mrežama, na ulicama Makarske se izlila velika količina vode.

Gdje sve pada snijeg

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), u 19 časova snijeg je padao u Zagrebu, Krapini, Varaždinu, Križevcima, Virovitici, Daruvaru, Bjelovaru, Sisku, Slavonskom Brodu, Osijeku, Karlovcu, Ogulinu, Gospiću, Pazinu, Rijeci, Senju, Rabu i na pulskom aerodromu.

Karlovac prekriven snijegom

U Karlovcu je palo i do 30 centimetara snijega. Gradske službe saopštile su da je zimska služba u najvišem stepenu pripravnosti i apelovale na građane da čiste prilaze kućama i vode računa o načinu parkiranja.

Zatvoren dio auto-puta

Zbog orkanskog vjetra i mećave potpuno je zatvorena dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje za sve kategorije vozila.

Preporučeni pravac obilaska za putnička vozila je silazak na čvoru Posedarje (A1) – DC106 – DC8 – DC54 (Zaton Obrovački) – D27 (Gračac) – DC50 – čvor Sveti Rok, i obrnuto.

Za ostale kategorije vozila nema alternativnih pravaca, saopštio je Hrvatski auto-klub (HAK).

