Govoreći o vetingu u sistemu odbrane, Krapović je naveo da je od 1. novembra 2023. do kraja prošle godine sproveden veliki broj provjera, koje su rezultirale prestankom službe za 19 lica.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ministar odbrane Dragan Krapović (Demokrate) izjavio je da je suspenzija komandanta Mornarice Vojske Crne Gore (VCG) Darka Vukovića rezultat ozbiljnih kršenja načela subordinacije, jednostarješinstva i jedinstva u komandovanju.

„Nepoštovanje naredbi pretpostavljenih i pokušaj formiranja paralelnih struktura unutar Vojske zahtijevali su jasan odgovor sistema“, poručio je Krapović u intervjuu za „Vijesti“. Ministar je naglasio da neće pristajati na političke kompromise koji zadiru u ustavne nadležnosti Vlade.

Govoreći o vetingu u sistemu odbrane, Krapović je naveo da je od 1. novembra 2023. do kraja prošle godine sproveden veliki broj provjera, koje su rezultirale prestankom službe za 19 lica.

Ministar je dodao da i dalje smatra da bi ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka bilo dobro, ali da trenutno ne postoje elementarne pretpostavke za takav korak.

Komentarišući spor sa Hrvatskom oko vlasništva nad brodom „Jadran“, Krapović je rekao da je stav Crne Gore kristalno jasan: „Brod je legalno i legitimno vlasništvo Crne Gore“. Dogovoreno je da on predvodi crnogorsku delegaciju u dijalogu s Hrvatskom, u koordinaciji s ministrom vanjskih poslova Ervinom Ibrahimovićem.

Šef Vojske Crne Gore Miodrag Vuksanović istakao je da je odluka o suspenziji zakonita i da nije motivisana politikom, već kršenjem principa subordinacije. Neposredni povod bio je neizvršavanje direktnih naređenja načelnika Generalštaba, uključujući nedolazak na zakazani službeni razgovor. Odluka je sprovedena u skladu sa zakonom, kao neophodna mjera za očuvanje discipline i autoriteta Vojske.