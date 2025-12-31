Skupština Crne Gore izabrala je Nikolu Mugošu za sudiju Ustavnog suda dvotrećinskom većinom, dok kandidat predsjednika države Predrag Krstonijević nije dobio potrebnu podršku u prvom krugu glasanja.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Nikola Mugoša izabran je danas za sudiju Ustavnog suda na sjednici Skupštine Crne Gore.

Od ukupno 65 prisutnih poslanika, za njegov izbor glasao je 61, dok su četiri bila uzdržana. Mugošu, bivšeg predsjednika Državne izborne komisije, za ovu funkciju predložio je skupštinski Ustavni odbor, a njegova kandidatura imala je podršku i vlasti i opozicije.

S druge strane, Predrag Krstonijević, kandidat predsjednika države Jakova Milatovića, nije dobio potrebnu podršku u prvom krugu glasanja. Od 45 poslanika koji su glasali, 25 je bilo „za“, dok je 20 bilo uzdržano.

Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je da će se parlament o Krstonijevićevoj kandidaturi ponovo izjasniti u zakonskom roku, odnosno najkasnije za 30 dana.

Za izbor sudije Ustavnog suda u prvom krugu potrebna je dvotrećinska većina svih poslanika, odnosno najmanje 54 glasa. Ukoliko se ona ne obezbijedi, u drugom krugu, koji se održava nakon 30 dana, sudija može biti izabran tropetinskom većinom, odnosno sa najmanje 49 glasova.