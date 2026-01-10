Vladimira Kecmanovića, podsjetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu sumnjiči za teško djelo protiv opšte sigurnosti i krivična djela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, dok je Miljana Kecmanović optužena za izvršenje krivičnog djela zapuštanje i zlostavljanje ma

Viši sud u Beogradu, koji je za 29. januar zakazao početak ponovljenog suđenja Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka ubice koji je 3. maja 2023. u OŠ "Vladislav Ribnikar" ubio devetero djece i čuvara škole i ranio još petero djece i nastavnicu istorije, donio je odluku i da majci produži zabranu prilaska, sastajanja i komunikacije sa maloletnim sinom koji je poslije zločina smješten u zdravstvenu ustanovu.

Sud je ovu mjeru odredio u oktobru 2023. kada je protiv Miljane Kecmanović podignuta optužnica za zlostavljanje i zanemarivanje sina i od tada se kontroliše na svaka tri mjeseca.

Miljana i Vladimir Kecmanović, podsjetimo, u decembru 2024. bili su osuđeni na ukupno 17,5 godina zatvora, ali je tu presudu ukinuo Apelacioni sud i naložio novo suđenje. Prema nezvaničnim informacijama, drugostepeni sud je dao naloge koji dokazi bi trebalo ponovo, prije donošenja odluke, da budu razmotreni. Izvor Kurira otkrio je i da nije zahtijevano da se ponovo sasluša dečak ubica.

To, međutim, ne znači da on sigurno neće biti ispitivan ponovo. Naime, 29. januara Vladimir i Miljana Kecmanović imaće mogućnost da se ponovo pred novim sudijom izjasne o krivici, a s obzirom na to da je riječ o postupku koji kreće iznova, pred novim sudskim većem, može da se dogodi da ono odluči da sve dokaze, uključujući i one na koje nije ukazao Apelacioni sud, izvede iznova kako bi se neposredno upoznalo sa njima. To znači da će novi sudija tek donijeti odluku da li će saslušati maloletnog svjedoka. Takođe, on ima mogućnost i da iskaz maloletnog ubice, ali i druge djece koja su u vrijeme masakra bila u učionici, pročita - objasnio je sagovornik Kurira.

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović rekao je da od ponovljenog postupka očekuje da će biti maksimalno efikasan i sproveden bez odugovlačenja.

Takođe, Više javno tužilaštvo u Beogradu očekuje da će Viši sud ponovo donijeti osuđujuću presudu i da će okrivljene Vladimira Kecmanovića i njegovu suprugu Miljanu Kecmanović, u skladu sa prikupljenim dokazima i stepenom njihove krivice, osuditi na maksimalne zatvorske kazne, kao što to tužilaštvo predlaže od samog početka postupka i na čemu će insistirati do kraja - rekao je Stefanović.

Na samom početku sudija će morati, kako je naveo, da donese još jednu važnu odluku, a to je da li će suđenje, kao tokom prvog postupka, biti zatvoreno za javnost zbog zaštite interesa maloletnih oštećenih, ili će ovog puta javnost moći da prisustvuje. Podsjetimo, prvo suđenje Vladimiru i Miljani Kecmanović na predlog tužilaštva, koji je prihvatilo sudsko vijeće, bilo je zatvoreno za javnost. Javno je objavljena samo presuda kojom su roditelji dečaka ubice oglašeni krivim.

Vladimira Kecmanovića, podsjetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu sumnjiči za teško djelo protiv opšte sigurnosti i krivična djela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, dok je Miljana Kecmanović optužena za izvršenje krivičnog djela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.

Oni će ponovo imati priliku da se izjasne na optužbe, i ukoliko žele, ponovo daju svoju odbranu ili eventualno odgovore na pitanja učesnika u postupku - kaže sagovornik Kurira i podsjeća da su roditelji dečaka ubice tokom prvog suđenja negirali krivicu, tvrdeći da "nisu krivi za ono što je njihov sin učinio" i da su "dobri i brižni roditelji", ali da su odbijali da odgovaraju na pitanja glavnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i dvojice tužilaca koji su zastupali optužnicu. Sagovornici upućeni u postupak ranije su ispričali za Kurir da su roditelji maloletnog ubice sebe pokušavali da predstave kao žrtve u sudnici.

Kao svjedok tokom postupka, ispitivan je i njihov maloletni sin, koji je priznao da je ubio vršnjake i radnika obezbjeđenja škole, ali protiv njega nije vođen postupak jer u to vrijeme nije imao navršenih 14 godina.

I otac i majka su tokom postupka pokušali da se predstave kao "uzorni roditelji" i "ugledna i normalna porodica", tvrdili su da su djeci pokušavali da usade prave vrijednosti, sina vodili na brojne aktivnosti i učili ga da bude "dobar čovjek". Međutim, jedan od ključnih dokaza protiv njih bio je upravo svjedočenje sina, koji je govorio o tome da ga je otac nazivao "psihopatom", a majka se ljutila kada u svemu nije bio najbolji. On je saslušan prvi put tokom istrage, a potom i na glavnom pretresu, kada je jedini put na kratko izveden iz klinike u kojoj boravi od 3. maja 2023. godine - podsjeća izvor Kurira.

Vladimir Kecmanović, podsjetimo, uhapšen je na dan kada je njegov sin počinio masakr i od tada je u pritvoru. Miljana Kecmanović se brani sa slobode, ali joj je izrečena mjera zabrane sastajanja i komuniciranja sa sinom, koja je krajem decembra produžena.