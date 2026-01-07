N. G. je uboden nožem u vrat, a preminuo je u vozilu Hitne pomoći na putu do bolnice.

Izvor: društvene mreže

N. G. (18) ubijen je rano jutros u ugostiteljskom objektu u Tovariševu kod Bačke Palanke, a policija traga za napadačem.

Po riječima očevidaca, svemu je prethodila svađa, osumnjičeni za ubistvo je i dalje na slobodi, a u Tovariševu je opsadno stanje.

Očevici su ispričali da se "sve odigralo u nekoliko trenutaka", a prema njihovim riječima muzika je stala i vidjeli su mladića kako se drži za vrat.

Ubistvo se, podsjetimo, dogodio oko tri sata iza ponoći, u jednom lokalu gde se okuplja omladina.

"Ništa nije ukazivao na to da će se desiti zločin, ali u jednom trenutku osumnjičeni je, navodno, prišao žrtvi u punom kafiću, i nakon kraće svađe izvadio je nož i izbo ga u vrat. Sve se odigralo u trenutku, pa skoro da niko nije ni mogao da reaguje kako bi spriječio napad", kaže dobro obaviješten izvor i dodaje:

"Napadač je nakon toga pobjegao i policija interzivno traga za njim. Prema rečima svjedoka i očevidaca policija je identifikovala napadača, a sada se češlja svaki pedalj kako bi se on pronašao. Na terenu su mnogobrojni pripadnici MUP-a Srbije koji učestvuju u potrazi za osumnjičenim ubicom", ističe izvor.