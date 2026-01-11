Šćepanović je Vijestima rekao da će se na sudu braniti istinom i snagom argumenata.

U tužbi za naknadu nematerijalne štete, bivši premijer precizirao je da ga je Šćepanović, u svojstvu direktora policije, vrijeđao i klevetao 28. jula tokom zasjedanja Skupštine i televizijskog prenosa uživo na Javnom servisu RTCG.

“Tuženi Lazar Šćepanović, u svojstvu direktora Uprave policije, iznio je neistinite i uvredljive tvrdnje na račun tužioca, izjavivši: ‘Rade Milošević je švercovao duvan i Vi sa njim... a i brzo ćete sa njim’. Ove riječi bile su jasno upućene tužiocu, izrečene bez ikakvog povoda, dokaza, ni pravnog, niti činjeničnog osnova. Cjelokupan događaj je bio direktno prenošen na Javnom servisu, te je navedena izjava postala dostupna široj javnosti. Osim toga, istu su prenijeli i brojni online mediji, uključujući i portal dnevnog lista Pobjeda, gdje se i danas nalazi objavljen predmetni članak”, piše u tužbi kako prenose Vijesti.

Abazović je u tužbi, kao dokaz, predložio snimak prenosa zasjedanja Skupštine Crne Gore sa RTCG i članak objavljen na portalu Pobjede.

“Iznešena tvrdnja predstavija tešku povredu prava ličnosti tužioca - konkretno njegovog ugleda, časti i dostojanstva, garantovanih članom 206. Zakona o obligacionim odnosima, kojim je propisano da svako fizičko lice uživa potpunu zaštitu svoje ličnosti. Takođe, članom 207. istog zakona, dodatno su zaštićena prava ličnosti, uključujući pravo na ugled i čast... Takođe, članom 28. Ustava Crne Gore garantovana je nepovredivost dostojanstva i sigurnosti čovjeka, kao i zaštita njegove privatnosti i ličnih prava. Tužilac nikada nije bio povezan sa bilo kakvom kriminalnom djelatnošću, uključujući šverc duvana, niti se njegovo ime pominjalo u bilo kakvom pravosudnom postupku u tom kontekstu. Naprotiv, tužilac je tokom vršenja najviših državnih funkcija upravo bio aktivni učesnik u borbi protiv šverca duvana i razotkrivanju kriminalnih mreža, što je javno poznato, a što i dalje radi”, piše u tužbi prenose Vijesti.

Abazović dodaje da javna izjava direktora Uprave policije, visokog državnog funkcionera čije riječi uživaju poseban kredibilitet, dodatno je pojačala štetu nanesenu ugledu i časti tužioca.

“Njegova izjava stvorila je kod šire javnosti pogrešnu percepciju o tužiocu kao o licu uključenom u teška krivična djela, što je izazvalo tešku nematerijalnu štetu, uključujući povredu ugleda, psihičku bol i narušavanje profesionalnog kredibiliteta tužioca”, piše u tužbi.