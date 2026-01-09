Jezivom nasilju prethodio je niz gotovo bizarnih okolnosti. Saobraćajna nesreća, pomaganje, a potom i tuča. Ubrzo sjevnula je sjekira.

D. T. (22) zadobio je teške tjelesne povrede opasne po život, kada su ga, kako se sumnja, trojica nepoznatih počinilaca prvo verbalno napala, nakon čega ga je jedan od njih sjekirom izudarao u glavu.

Kako se saznaje, u jednom selu kod Uba, na Božićno veče oko 23.30 sati, došlo je saobraćajne nesreće, kada se automobil prevrnuo u kanal ispred kuće povrijeđenog D. T. (22).

Mladić je vidjevši to, prema informacijama koje posjedujemo, izašao ispred dvorišta kako bi pomogao muškarcu koji je upravljao autom koji je ostalo zaglavljen u kanalu.

"D. T. je bio kod kuće sa porodicom. U jednom momentu je čuo jak udarac i ugledao auto koji se prevrnuo u kanal. On je odmah pritrčao da pomogne. Dugo su pokušavali da izvuku auto iz kanala, ali bezuspješno, a onda su se pojavila tri muškarca koja su ponudila pomoć", otkriva izvor.

Koškanje između prolaznika i žrtve

Trojica nepoznatih muškaraca, navodno su vrijeđala D. T., nakon čega je uslijedila žustra svađa.

"Ta trojica su izgledala kao da su pod dejstvom alkohola. Oni su prvo provocirali povrijeđenog mladića, vrijeđali su ga, a onda je krenula žustra rasprava. Tada je, jedan od te trojice počeo da gurka mladića ispred čije kuće se sve dešavalo, a onda mu se pridružio još jedan koji ga je udario"

Pobjegao kod komšije u dvorište

Prema tvrdnjama sagovornika Blica, kada su osumnjičeni krenuli da udaraju D. T. on je pobegao u komšijsko dvorište, a onda je uslijedilo brutalno prebijanje.

"D. T. je otišao u komšijino dvorište odakle je uzeo sjekiru. Izašao je i rekao im da se sklone jer ima sjekiru i da ne želi probleme. Kazao im je da je izašao da pomogne čovjeku u nevolji i ako ne žele da pomognu - da odu. Međutim, trojica napadača ga nisu shvatila ozbiljno, savladali su ga i uzeli mu sjekiru. Onda je jedan od njih počeo da ga udara sjekirom i to sve u glavu", otkriva izvor "Blica".

Nakon što je mladić pao na zemlju napadači su pobjegli sa lica mjesta.

Doktori mu se borili za život

D. T. je u ovom napadu zadobio teške tjelesne povrede opasne po život. On je prvo zbrinut uz bolnici u Valjevu gdje je primljen u izuzetno teškom stanju. Nakon intervencije ljekara, on je Hitno prebačen u Beograd na VMA sa teškim povredama glave.

"Mladić je bio životno ugrožen kada je transportovan za Beograd. Trenutno je stabilno i van životne opasnosti", otkriva izvor.

Kako se nezvanično saznaje, policija intenzivno traga za trojicom muškaraca koji su osumnjičeni za napad na dvadesetdvogodišnjeg D. T.

