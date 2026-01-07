Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je država za svaki slučaj pripremila i svoj paket ako to bude potrebno od 15. januara i da se nada da će dogovor oko NIS-a uskoro biti postignut.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić/Mondo/Stefan Stojanović

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se nada da će Rusi i Mađari postići dogovor za NIS, ali da je država za svaki slučaj pripremila i svoj paket ako to bude potrebno od 15. januara, ali da ne očekuje da će biti potrebe za tim.

Vučić je gostujući na TV Informer na pitanje kakva je sada situacija što se tiču tih pregovora oko NIS-a, rekao:

"Nadam se. Ako ne, mi smo spremili naš paket sa čim idemo od 15. januara i to je to. Nadam se da neće biti potrebno", prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Vučić je ranije pozvao Ruse i Mađare da se što prije dogovore oko kupoprodajnog ugovora za NIS.

Vučić je, u obraćanju posle sjednice Savjeta za nacionalnu bezbednost, pozvao rukovodstva Gasproma, NIS-a i MOL-a da završe ugovor o kupoprodaji što je pre moguće, da bismo mogli da izađemo iz režima sankcija.

Predstavnici mađarskog MOL-a su u ponedeljak stigli u Srbiju i započeli dubinsku analizu poslovanja Naftne industrije Srbije (due diligence), što podrazumijeva obilazak ključnih kapaciteta NIS-a.

Ministarstvo finansija SAD izdalo je NIS-u 31. decembra posebnu licencu kojom se kompaniji ponovo omogućava obavljanje operativnih aktivnosti zaključno sa 23. januarom 2026. godine.

Vučić je ranije izjavio da Amerikanci očekuju da 23. januara vide sve glavne tačke budućeg ugovora između prodavca NIS-a i budućeg kupca.