Demokratska narodna partija optužuje direktora Uprave policije Lazara Šćepanovića da je prvog dana mandata sve snage poslao u Botun, dok su građani Zete hapšeni, i traži objašnjenje o ulozi turskog državljanina koji je navodno izdavao naredbe crnogorskoj policiji.

Izvor: MONDO/Balša Janković

Demokratska narodna partija (DNP) oštro je kritikovala direktora Uprave policije (UP) Lazara Šćepanovića, kojeg su krajem decembra koalicioni partneri u vlasti izabrali za direktora u punom mandatu. Iz DNP-a navode da je Šćepanović već prvog dana mandata pokazao da se ne razlikuje od bivših direktora Veselina Veljovića i Slavka Stojanovića.

Partija traži od Šćepanovića da javnosti objasni koliko je policajaca ostalo u Budvi tokom ubistva Budvanina S.M., ističući da su sve raspoložive policijske snage bile upućene u Botun da se obračunaju sa građanima Zete. Prema podacima DNP-a, u tom periodu uhapšeno je 54 osobe, među kojima su bila djeca, starci, žene, predsjednik opštine i odbornici.

Posebno pitanje DNP postavlja i o ulozi turskog državljanina Deniza Albarjaka iz Kuzu grupe, koji je 30. decembra, kako tvrdi partija, izdavao naloge crnogorskoj policiji. Partija traži pojašnjenje njegovog angažmana, čina i nadležnosti, s obzirom na to da je policija navodno primala naredbe od njega kako da hapsi građane Zete.

DNP takođe ističe da je previše mrtvih na ulicama otkad Šćepanović vodi policiju. Poručuju da bi, da postoji profesionalna i ljudska odgovornost, direktor već podnio ostavku, ali da to, prema njihovom mišljenju, nije slučaj. Partija najavljuje svakodnevno raskrinkavanje navodnih zloupotreba službenog položaja i poručuje da ih prijetnje i vikom ne mogu uplašiti.

Tokom rasprave u Skupštini 27. decembra, DNP je bio uzdržan prilikom davanja mišljenja za izbor Šćepanovića, dok su ostali poslanici koalicionih partija dali podršku njegovom izboru. Vlada Crne Gore izabrala je Šćepanovića 29. decembra za direktora UP u punom mandatu, sa mandatom od pet godina.

Iz DNP-a podsjećaju da su raniji direktori Veljović i Stojanović takođe optuženi za kriminalne radnje i zloupotrebu službenog položaja, te ističu da se princip vođenja policije nije promijenio – razlika su, prema njihovim riječima, samo nijanse.