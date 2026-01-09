Ultimatum DNP-a: Ustavne promjene o srpskom jeziku, državljanstvu, državnim simbolima i pregovori o kolektoru ili napuštamo vlast

Izvor: MONDO/Anđela Vukčević

Predsjedništvo Demokratske narodne partije poručilo je saopštenjem za javnost nakon sjednice da će ministri iz redova te partije na prvoj sjednici Vlade pokrenuti inicijative o srpskom jeziku, državljanstvu, državnim simbolima i dijalogu o postrojenju za prečićavanje otpadnih voda u Zeti, a da će u slučaju izostanka podrške podnijeti ostavke i povući podršku Vladi Milojka Spajića. To isto će učiniti i u Podgorici.

Predsjedništva Demokratske narodne partije obavezalo je članove Vlade Miluna Zogovića i Maju Vukićević da na prvoj sjednici iniciraju ustavne promjene radi normiranja srpskog jezika kao službenog.

“Obavezuju se članovi Vlade Milun Zogović i Maja Vukićević da na prvoj sjednici iniciraju izmjene i dopune Zakona o državljanstvu. Obavezuju se da iniciraju izmjene i dopune Zakona o državnim simbolima, kako bi trobojka bila normirana kao narodna zastava. Obavezuju se da n iniciraju sveobuhvatan dijalog, zasnovan na referendumskom rezultatu od 14. decembra 2025. godine, koji bi uvažio stavove građana Zete povodom namjere izgradnje PPVO-a”, navodi se u saopštenju.

U slučaju da ove inicijative ne dobiju podršku na sjednici Vlade, kako navode, ministri iz redova DNP-a, Milun Zogović i Maja Vukićević, podnijeće ostavke na svoje funkcije, a poslanički klub DNP-a uskratiće podršku Vladi Milojka Spajića.

“Istovremeno, odbornički klub DNP-a u Skupštini Glavnog grada povući će podršku gradonačelniku Saši Mujoviću“, ističe se.

Iz DNP-a podsjećaju da od prvog dana podrške, a kasnije i učešća u Vladi, nijesu odustali od svojih ideoloških i programskih principa.

Kako navode, njihova programska opredjeljenja nijesu u koliziji ni sa Koalicionim sporazumom ni sa takozvanim Barometrom 26, jer se radi o evropskim vrijednostima i standardima koji se, prema njihovim riječima, jedino ignorišu u Crnoj Gori.

Nakon završenog popisa stanovništva, svaka javna inicijativa DNP-a o normiranju srpskog jezika kao službenog u Ustavu, donošenju Zakona o državljanstvu i zakonskom normiranju trobojke kao narodne zastave nailazila je, kako ističu, na odbijanje koalicionih partnera u Vladi.

“Diskriminisati lingvističku većinu, ignorisati postojanje desetina hiljada naših sunarodnika koji žive u Srbiji, dok u Crnoj Gori nemaju nikakva prava, a istovremeno se ponižavati ispod praga nacionalnog dostojanstva i prihvatati ultimatume pojedinih država iz regiona, ne može biti u interesu građana koji su nam dali podršku na parlamentarnim izborima 2023. godine“, navodi se u saopštenju.

DNP posebno osuđuje nedavnu policijsku akciju u Zeti, ocjenjujući je kao nedopustiv čin represije nad mirnim građanima koji su branili referendumsku volju i protivili se, kako navode, koruptivnom projektu izgradnje PPVO-a.

Podsjećaju da su među uhapšenima bila i maloljetna lica, žene, stariji građani, predsjednik Opštine Zeta i odbornici.

“Bez obzira na gore navedeno, uvažili smo inicijativu Andrije Mandića o započinjanju novih pregovora kako bi se prevazišla narastajuća kriza. Nažalost, ovi pregovori su sinoć okončani bez rezultata, jer premijer Spajić nije prihvatio predložene opcije koje su mogle biti osnov daljih razgovora s mještanima Botuna”, navodi DNP.

DNP je, dodaju, sve vrijeme pozivao na dijalog o najvažnijim društveno-političkim temama.

“Redovno smo dobijali ćutanje ili negativne odgovore na ove pozive. I sad smo spremni da učestvujemo u dijalogu, ukoliko postoji spremnost sa druge strane. Ali svi treba da znaju, nema trgovine sa ideološkim i programskim principima. DNP nije u Vladi zbog fotelja, nego zbog građana koji su nam dali glas da štitimo njihove interese. I neće nam predstavljati nikakav problem da napustimo Vladu ukoliko budu odbijene naše inicijative”, ističe se u saopštenju.

Poručuju da nemaju namjeru da budu nijemi posmatrači i saučesnici u “asimilaciji srpskog naroda, koruptivnim aferama, sumnjivim ugovorima i daljem devastiranju nacionalnih resursa i interesa”.

“Crna Gora bi trebalo da bude država svih nas, a sve više postaje država nekolicine njih koji će je napustiti istog trenutka kad ostanu bez funkcija. DNP nema rezervnih destinacija, to smo dokazali, i dokazaćemo beskompromisnom borbom od koje nismo odustali. Naša ponuda je jasna i nepromjenjiva, sad su drugi na potezu”, zaključuju.