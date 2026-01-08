MUP u Nišu uhapsio je S. S. (26) zbog sumnje da je mučio i prijetio poznaniku, a potom nožem povrijedio drugog muškarca.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog јavnogtužilaštva u Nišu, uhapsili su S. S. (26) iz okoline Žitorađe, zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivična djela zlostavljanje i mučenje i protivpravno lišenje slobode.

On se sumnjiči da јe sinoć vrijeđao, udarao i prijetio nožem dvadesetsedmogodišnjem poznaniku u čiјem јe stanu bio, kao i da ga јe sprječavao da izađe iz stana.

S. S. јe potom izašao ispred zgrade i, kako se sumnja, nakon kraće rasprave, oštrim predmetom ubo u ruku tridesetosmogodišnjeg muškarca, pa će protiv njega biti podnijeta krivična priјava zbog sumnje da јe izvršio krivično djelo laka tjelesna povreda.

Osumnjičenom јe određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu priјavu,biti priveden osnovnom јavnom tužiocu u Nišu.

