Presuda Osnovnog suda u Pljevljima od 21. februara 2025. godine nalaže državi isplatu 14.703.177,34 eura sa zakonskom zateznom kamatom, dok će na ime troškova sudskog postupka Šariću biti isplaćeno 47.421 euro.

Izvor: MONDO

Loše optužnice u predmetima Duška Šarića i porodice Kalić, koji su ranije predstavljani kao dokaz dobrog rada tužilaštva i borbe protiv kriminala, do sada su državu Crnu Goru koštale oko 660.000 eura.

Prema podacima Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa države, ovim porodicama već su isplaćene naknade za materijalnu i nematerijalnu štetu, dok na naplatu čekaju presude vrijedne skoro 15 miliona eura, od kojih je najveći iznos dosuđen Dušku Šariću zbog materijalne štete na imovini.

Presuda Osnovnog suda u Pljevljima od 21. februara 2025. godine nalaže državi isplatu 14.703.177,34 eura sa zakonskom zateznom kamatom, dok će na ime troškova sudskog postupka Šariću biti isplaćeno 47.421 euro. Ova presuda još nije pravosnažna.

Ranije je, prema pravosnažnim odlukama, država isplatila Jovici Lončaru 106.200 eura na ime nematerijalne štete i 1.487 eura troškova parničnog postupka, iako je Vrhovni sud kasnije preinačio presudu, smanjujući obavezu za dodatnih 34.200 eura.

U predmetima porodice Kalić, na naplatu čekaju dvije presude. Rožajski Osnovni sud 21. januara 2020. djelimično je usvojio tužbeni zahtjev firme "Turjak" i obavezao državu na isplatu 173.593,32 eura, dok su ostale presude, uključujući Safeta Kalića, također dosudile značajne iznose, ukupno stotine hiljada eura, koje država još treba da isplati.

"Novcem građana plaća se šteta koja je nastala dok je imovina bila u vlasništvu države, a većina ovih predmeta traje više od decenije", pojasnila je Bojana Ćirović, zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore.

Ovi slučajevi pokazuju koliko loše optužnice i dugi sudski procesi mogu finansijski opteretiti državu, dok pravi ishod za građane često ostaje nevidljiv.