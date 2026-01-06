Zemljotres jačine 3,1 stepen po Rihterovoj skali zabilježen je 11 kilometara jugoistočno od Senja u Hrvatskoj.

Zemljotres jačine 3,1 stepen po Rihterovoj skali zabilježen je 11 kilometara jugoistočno od Senja u utorak u 15 časova i 36 minuta, saopštila je Seizmološka služba Republike Hrvatske.

Intenzitet potresa u epicentru procijenjen je na IV stepen EMS skale, naveli su seizmolozi.

Kako je saopštila Uprava za vanredne situacije, Županijski centar 112 Gospić primio je dvije prijave koje su se odnosile na zemljotres.

"Tutnjava se čula kao udar groma"

O zemljotresu se oglasio i Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC), kom je potres takođe prijavljen.

"Tutnjava se čula kao udar groma", "kratko je trajalo, ali se prilično osjetilo", neki su od komentara građana.