Policija u Beogradu uhapsila je dvadesetpetogodišnjeg muškarca zbog sumnje da je na Voždovcu nasilno uvukao bivšu emotivnu partnerku u automobil, davio je i tukao, nakon čega je vozilo zaustavljeno, a osumnjičeni priveden.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Voždovac, u saradnji sa Drugim osnovnim javnim tužilaštvom, uhapsili su D. E. (2000) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela ugrožavanje sigurnosti i protivpravno lišenje slobode.

Kako se sumnja, osumnjičeni je sinoć na Voždovcu tridesetogodišnju bivšu emotivnu partnerku nasilno uvukao u putničko vozilo marke "škoda fabija", nakon čega je rukama stezao za vrat i zadao joj više udaraca.

Policija je ubrzo locirala i zaustavila navedeno vozilo, a osumnjičeni je na licu mjesta uhapšen.

D. E. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Istraga o svim okolnostima ovog nasilnog incidenta je u toku.